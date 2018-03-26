Требования к антитеррористической защите объектов Роскосмоса могут изменить

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Правительство РФ может изменить требования антитеррористической защищенности объектов (территорий), эксплуатируемых организациями госкорпорации "Роскосмос", следует из проекта постановления кабинета министров, опубликованного в понедельник в базе данных проектов нормативных актов.

"В соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 5 Федерального закона "О противодействии терроризму" правительство РФ постановляет: утвердить прилагаемые требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), эксплуатируемых организациями Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", организациями ракетно-космической промышленности", - сказано в документе.

Также проект подразумевает утверждение формы паспорта безопасности объектов, эксплуатируемых организациями госкорпорации "Роскосмос".

Кроме того, документ признает утратившим силу постановление правительства РФ от 18 марта 2015 года № 252 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) ракетно-космической промышленности и формы паспорта безопасности объекта (территории) ракетно-космической промышленности".

Изменения перечня объектов

В частности, проект нового постановления расширяет перечень объектов, на которые не распространяются требования антитеррористической защищенности. В старом постановлении под них не подпадали объекты, подлежащие обязательной охране полицией, и важные государственные объекты, охраняемые внутренними войсками МВД РФ.

Согласно новому проекту, требования не распространяются на следующие объекты: территории, подлежащие обязательной охране войсками национальной гвардии РФ; важные государственные объекты, специальные грузы, сооружения на коммуникациях, подлежащие охране войсками национальной гвардии, в части их оборудования инженерно-техническими средствами охраны, порядка контроля за оборудованием и эксплуатацией указанных инженерно-технических средств охраны; объекты транспортной инфраструктуры, транспортные средства и объекты топливно-энергетического комплекса, находящиеся в пределах территорий эксплуатирующих организаций; объекты, требования к антитеррористической защищенности которых утверждены иными нормативными правовыми актами правительства.

В новом постановлении также уточняются сроки создания комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории).

"Комиссия создается: для категорирования функционирующего (эксплуатируемого) объекта (территории) - в течение 30 рабочих дней со дня вступления в силу настоящих требований; для категорирования введенного в эксплуатацию объекта (территории) - в течение 30 рабочих дней со дня ввода объекта (территории) в эксплуатацию; для категорирования объекта (территории) по иным основаниям, предусмотренным настоящими требованиями, - в течение пяти рабочих дней со дня возникновения оснований для подтверждения (изменения) категории объекта (территории)", - говорится в документе.

Категории объектов

Новыми требованиями предусмотрены мероприятия антитеррористической защищенности, исходя из трех категорий опасности объектов вместо двух, предусмотренных старыми, говорится в документе. В действующей сейчас постановлении установлены в две категории опасности объектов.

К первой относятся объекты, включающие в себя стартовые комплексы и пусковые установки; командно-измерительные комплексы; центры и пункты управления полетами космических объектов; пункты приема, хранения и обработки информации; базы хранения космической техники; взлетно-посадочные полосы; объекты экспериментальной базы для отработки космической техники; центры и оборудование для подготовки космонавтов; другие наземные сооружения, используемые при осуществлении космической деятельности. При теракте на этих объектах может возникнуть чрезвычайная ситуация регионального, межрегионального или федерального характера. При этом количество пострадавших, в том числе погибших должно составить более 50 человек либо размер материального ущерба должен составить более 500 млн. рублей.

К объектам второй категории опасности относятся все остальные территории. В результате совершения террористического акта на таких объектах может возникнуть чрезвычайная ситуация муниципального или локального характера. При этом количество пострадавших, в том числе погибших должно составить менее 50 человек либо размер материального ущерба должен составить от 5 млн. рублей до 500 млн. рублей.

Согласно новому постановлению, категории опасности объектов разделяют на высокую, среднюю и низкую. При высокой категории опасности в результате совершения теракта на объекте может возникнуть чрезвычайная ситуация федерального или межрегионального характера. При средней категории в подобном случае может возникнуть чрезвычайная ситуация регионального или межмуниципального характера. При низкой категории опасности после теракта на объекте может возникнуть чрезвычайная ситуация муниципального или локального характера.

К какой категории относится тот или иной объект, определяет комиссия.

План по охране объектов

Кроме того, новое постановление предполагает разработку и утверждение плана обеспечения антитеррористической защищенности объекта.

"В план в обязательном порядке включаются мероприятия по обеспечению и повышению антитеррористической защищенности объекта (территории) с указанием сроков и ответственных за осуществление мероприятий лицах, сведения об источниках финансирования мероприятий, об организации взаимодействия с подразделениями территориальных органов безопасности, Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по месту нахождения объекта, а также о порядке управления мероприятиями и контроля за их выполнением. Порядок разработки плана устанавливается корпорацией ["Роскосмос"]", - отмечается в проекте.

План составляется сроком на три года и корректируется в случае проведения на объекте реконструкции или технического перевооружения. План утверждается руководителем эксплуатирующей организации и согласовывается с подразделениями территориальных органов безопасности, Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и МЧС по месту нахождения объекта, уточняется в документе.

"Сведения, содержащиеся в планах, относятся к информации ограниченного распространения и имеют пометку "Для служебного пользования", если им не присваивается гриф секретности в соответствии с законодательством РФ", - говорится в проекте.