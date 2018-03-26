Посольство РФ: высылка дипломата из Хорватии отразится на торговых отношениях

БЕЛГРАД, 26 марта. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Решение Загреба присоединиться к коллективной акции ряда стран по высылке российских дипломатов негативно скажется на двусторонних отношениях, прежде всего на торгово- экономической составляющей. Об этом говорится в специальном заявлении посольства РФ в Хорватии, поступившем в понедельник в распоряжение ТАСС.

"Выражаем глубокое сожаление, что хорватская сторона, следуя в русле блоковой солидарности с некоторыми государствами ЕС и НАТО, приняла поспешное и необдуманное решение, последствия которого самым негативным образом отразятся на дальнейшем развитии двусторонних отношений, включая их торгово-экономическую составляющую. Это тем более печально, что происходит именно в тот момент, когда наши многоплановые двусторонние отношения набирают должную динамику и поступательный характер. Россия, естественно, не оставит [демарш] без ответа, и зеркальные меры будут приняты в самое ближайшее время", - говорится в заявлении.

Российское диппредставительство рассматривает шаг Хорватии как "недружественный и не отвечающий задачам и интересам российско-хорватских отношений, не говоря уже об установлении причин и поиска виновных в инциденте, произошедшем 4 марта в Солсбери, расследование которого носит предвзятый и ангажированный характер".

Ранее премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что Хорватия высылает из страны российского дипломата из-за инцидента с экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем в британском Солсбери. В посольстве РФ в Загребе подтвердили данную информацию.

Высылка дипломатов

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские государства, Украина, а также США и Канада приняли решение о высылке около 100 российских дипломатов в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором Великобритания, не предъявив доказательств, обвинила Россию. Объявления на этот счет были сделаны в понедельник, а МИД РФ уже сообщил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

Эта мера связана с так называемым делом Скрипаля, экс-полковника ГРУ, отравленного, по версии Лондона, при помощи нервно-паралитического вещества. Впоследствии Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.