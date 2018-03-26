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Постпред РФ при ООН назвал недружественным шагом высылку российских дипломатов из США

Политика
26 марта, 21:29 UTC+3 ООН ООН 26, марта. /ТАСС

Василий Небензя заявил, что 12 сотрудников российского представительства при всемирной организации должны покинуть США

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ООН, 26 марта. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал недружественным шагом решение администрации США выслать 12 сотрудников российского представительства при всемирной организации.

"Это крайне неуместный и недружественный шаг, - заявил он в понедельник в беседе с журналистами. - Нас уведомили о том, что 12 наших сотрудников должны покинуть США". Коснувшись вопроса о том, соответствуют ли такие действия условиям соглашения между США и ООН, Небензя сказал: "Я так не думаю".

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В понедельник администрация США объявила о высылке из страны 48 российских дипломатов и еще 12 дипломатических сотрудников российского постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке. Кроме того, будет закрыто консульство в Сиэтле (штат Вашингтон). На это американские власти отвели неделю. Поводом для высылки послужило отравление в английском городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии, которые, по версии британской стороны, подверглись воздействию нервно-паралитического вещества.

Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что данное вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на данный счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

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Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
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