Посольство РФ в Лондоне назвало юридическим фарсом решение о высылке дипломатов

ТАСС, 26 марта. Посольство РФ в Лондоне назвало юридическим фарсом решение ряда стран Запада о высылке российских дипломатов в связи с бездоказательными обвинениями в адрес Москвы в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Соответствующее сообщение было опубликовано в понедельник на странице посольства в Twitter в связи с заявлениями министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона.

Комментируя решение о высылке, он написал ранее в тот же день в Twitter: "Сегодняшний необычайный международный ответ наших союзников запомнится как крупнейшее коллективное выдворение офицеров российской разведки в истории и поможет защитить нашу безопасность. Россия не может безнаказанно нарушать международные правила".

В ответ российское посольство заявило: "Эти "правила", как представляется, противоречат международному праву, которое Россия соблюдает. Обвинения и карательные меры предшествуют доказательствам - что за юридический фарс".

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские государства, Украина, а также США и Канада приняли решение о высылке около 100 российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля, в котором Великобритания, не предъявив доказательств, обвинила Россию. Объявления на данный счет были сделаны в понедельник, а МИД РФ уже сообщил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

Данная мера связана с делом экс-сотрудника ГРУ, отравленного, по версии Лондона, при помощи нервно-паралитического вещества. Впоследствии Великобритания выступила с утверждением о том, что оно якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинила Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное число сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.