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Захарова: США и Европа не смогли по-настоящему разделить горе с Россией

Политика
27 марта, 1:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Официальный представитель МИД РФ добавила, что страны проявили "ничем не обоснованную агрессию", выслав российских дипломатов

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что США и Европа не смогли по-настоящему разделить горе с Россией в связи с трагедией в Кемерове и проявили "ничем не обоснованную агрессию", выслав российских дипломатов. Об этом дипломат написала во вторник на своей странице в Facebook.

"Мы всегда разделяли горе американцев и европейцев, когда беда приходила к ним в дом, - написала Захарова. - Сегодня мы услышали слова соболезнования, а на деле увидели ничем не обоснованную агрессию. В это трудно поверить и это будет трудно забыть".

Захарова подчеркнула, что в тот момент, когда россияне сопереживают жертвам трагедии, для Запада "оказалось важнее объявить о новых враждебных действиях".

25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове произошел пожар. По последним данным, его жертвами стали 64 человека, более 50 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 13 человек находятся в стационаре, 40 получают лечение амбулаторно. Опознаны 25 погибших.

Высылка дипломатов

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон грата), а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле.

В свою очередь Германия, Канада, Польша и Франция высылают по четыре дипломата, Литва и Чехия - по три, Албания, Дания, Испания, Италия и Нидерланды - по два, Венгрия, Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Швеция и Эстония - по одному, при этом Украина решила выслать сразу 13 российских дипломатов. Эта скоординированная акция произошла на фоне инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском Солсбери, в котором ряд стран Запада обвиняет Москву. МИД РФ уже заявил, что недружественный шаг со стороны этих стран не останется без ответа.

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Темы
Кемеровская область Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов Пожар в торговом центре в Кемерове
Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович Захарова, Мария Владимировна
Страны
США Литва Чехия Дания Канада Польша Латвия Швеция Италия Россия Франция Венгрия Эстония Албания Украина Румыния Испания Хорватия Норвегия Македония Финляндия Нидерланды Великобритания
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