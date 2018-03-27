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Путин отчитался перед ЦИК о поступлении и расходовании средств избирательного фонда

Политика
27 марта, 10:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Отчет в 172 томах передали заместителю председателя Центризбиркома Николаю Булаеву

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Владимир Путин передал в Центризбирком РФ финансовую отчетность о поступлении и расходовании средств своего избирательного фонда на прошедших президентских выборах. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе "Единой России" со ссылкой на первого замруководителя центрального исполнительного комитета единороссов Наталью Орлову, которая являлась уполномоченным представителем Путина по финансовым вопросам на выборах президента.

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По ее словам, документация в 172 томах была передана заместителю председателя ЦИК Николаю Булаеву. "Отчет сдан в 172 томах в беспрецедентно короткие сроки. Была проведена очень трудоемкая работа", - заявила Орлова.

Она напомнила, что всего из избирательного фонда Путина на предвыборную кампанию было израсходовано "почти 400 млн рублей". Неизрасходованный остаток денежных средств, уточнила Орлова, "был распределен между жертвователями в соответствии с законодательством". "Все расходы, которые были во всех 85 регионах, были оплачены полностью: лишних денежных средств, проходящих мимо специального избирательного счета, у нас не было", - подытожила она.

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Согласно итоговому подсчету голосов, победу одержал действующий глава государства Владимир Путин, выдвигавшийся в качестве самовыдвиженца, получив 76,69% голосов. Явка избирателей на выборах главы государства, по данным ЦИК, составила 67,5%.

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