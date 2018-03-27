Президент РФ внес в Госдуму проект закона о совершенствовании судебной системы

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Президент РФ внес на рассмотрение Госдумы проект закона о совершенствовании судебной системы и унификации процессуального законодательства. Информация об этом опубликована в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"Законопроект направлен на совершенствование судебной системы и обеспечение доступа граждан и организаций к правосудию, его максимальной открытости и прозрачности, реализации принципа независимости и объективности при вынесении судебных решений", - говорится в пояснительной записке.

Инициатива также обуславливается необходимостью унификации положений процессуального законодательства в части, касающейся закрепления процессуального статуса помощника судьи. В частности, аналогичные нормы, которые уже содержатся в Арбитражном процессуальном кодексе (АПК) РФ, предлагается включить в Гражданский процессуальный кодекс (ГПК) РФ и Кодекс административного судопроизводства (КАП) РФ. Кроме того, в соответствующие статьи ГПК, АПК и КАП вносятся корреспондирующие изменения, касающиеся процессуальных полномочий помощника судьи. Одновременно законопроектом предусматривается обязательная аудиозапись судебных заседаний по гражданским и уголовным делам в судах первой и апелляционной инстанций, а также возможность подачи замечаний относительно ее неточности и неполноты.

Также предлагается ввести основной способ формирования состава суда путем использования автоматизированной информационной системы. "Такой способ исключит влияние лиц, заинтересованных в исходе судебного разбирательства, на судебный процесс и позволит укрепить самостоятельность и независимость судей", - поясняется в сопроводительных документах. В них же указывается, что это связано в том числе с необходимостью выполнения рекомендаций Комитета министров Совета Европы.

"Внесение предлагаемых изменений в Гражданский процессуальный кодекс РФ, Арбитражный процессуальный кодекс РФ и Кодекс административного судопроизводства РФ будет способствовать повышению объективности, независимости и прозрачности судебной системы", - заключается в пояснительной записке.