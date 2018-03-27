Вице-премьер правительства Крыма Серов подал в отставку

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 марта. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства Республики Крым Владимир Серов подал в отставку, сообщил во вторник журналистам глава региона Сергей Аксенов.
"Владимир Николаевич [Серов] написал заявление об отставке", - сказал глава региона, добавив, что у него были вопросы к эффективности работы Серова в должности вице- премьера.
По словам главы Крыма, пока не определено, кто сменит Серова в должности вице-премьера.
"Где искать [замену]? … Пока решения окончательного нет... Пока временно ЖКХ курирует [вице-премьер] Юрий Гоцанюк, [еще два зама Аксенова] Виталий Нахлупин - вопросы транспорта, Игорь Михайличенко - вопросы министерства топлива и энергетики", - сказал Аксенов.
45-летний Серов был назначен вице-премьером Крыма 11 июля 2017 года, ранее он возглавлял администрацию крымского города Судак.