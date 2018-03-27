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Вице-премьер правительства Крыма Серов подал в отставку

Политика
27 марта, 12:25 дата обновления: 27 марта, 12:34 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 27, марта. /ТАСС

Владимир Серов занимал эту должность с 11 июля 2017 года

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 марта. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства Республики Крым Владимир Серов подал в отставку, сообщил во вторник журналистам глава региона Сергей Аксенов.

"Владимир Николаевич [Серов] написал заявление об отставке", - сказал глава региона, добавив, что у него были вопросы к эффективности работы Серова в должности вице- премьера.

"Есть вопросы в части эффективности его работы. К сожалению, работа, связанная с тем, что нужно доходить до деталей, на должном уровне организована не была. Вопрос к ликвидации пробок в Симферополе - схема до сих пор не решена, эффективное расписание маршрутной сети [общественного транспорта] - вопрос до сих пор не решен… Вопросы определения и формирования правильности установки тарифов на воду… - до сих пор вопрос не решен", - рассказал Аксенов.

По словам главы Крыма, пока не определено, кто сменит Серова в должности вице-премьера.

"Где искать [замену]? … Пока решения окончательного нет... Пока временно ЖКХ курирует [вице-премьер] Юрий Гоцанюк, [еще два зама Аксенова] Виталий Нахлупин - вопросы транспорта, Игорь Михайличенко - вопросы министерства топлива и энергетики", - сказал Аксенов.

45-летний Серов был назначен вице-премьером Крыма 11 июля 2017 года, ранее он возглавлял администрацию крымского города Судак.

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