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Лавров: согласие талибов на переговоры будет означать их признание требований СБ ООН

Политика
27 марта, 13:07 дата обновления: 27 марта, 13:37 UTC+3

Российский министр иностранных дел отметил, что идею привлечь талибов к переговорам выдвинул и подтвердил в очередной раз президент Афганистана Ашраф Гани

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ТАШКЕНТ, 27 марта. /ТАСС/. Согласие талибов (представителей запрещенной в РФ террористической группировки "Талибан" - прим. ТАСС) сесть за стол переговоров будет означать их готовность принять требования Совета Безопасности ООН по афганскому урегулированию. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Напомню, что в СБ ООН раньше принимались решения, которые никто не отменял, с призывом к талибам сесть за стол переговоров на основе признания конституции Афганистана, отказа от контактов с террористами и отказа от попыток решить афганскую проблему силовым путем, - отметил он. - Думаю, что если талибы сядут за стол переговоров, то автоматически это будет означать, что они готовы следовать именно этому курсу".

Глава МИД РФ обратил внимание на то, что "идею привлечь талибов к переговорам выдвинул и сегодня подтвердил в очередной раз президент Афганистана Ашраф Гани", который прямо высказался "за переговоры с талибами без предварительных условий".

"Что касается вовлеченности их [талибов] в террористическую деятельность, то она сохраняется, - продолжил министр. - Совсем недавно, буквально на днях, они подорвали линию электропередач и оставили без электричества на двое суток значительную часть Афганистана".

"В этом контексте важно для того, чтобы экономикой афганской заниматься, успокоить ситуацию, чтобы вместо попыток диверсий, которые лишь отпугивают инвесторов, мы видели диалог и совместную созидательную работу, что поможет экономическим операторам из других стран вкладываться в Афганистан, не опасаясь за свои инвестиции", - подчеркнул Лавров.

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Гани, Ашраф Лавров, Сергей Викторович
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