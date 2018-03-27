Минкавказ: закон о Кавминводах позволит обеспечить их эффективную охрану

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Разработанный Министерством РФ по делам Северного Кавказа проект закона об особо охраняемом эколого-курортном регионе Кавказские Минеральные Воды позволит закрепить за территорией ее статус и обеспечить более эффективную охрану этой территории. Об этом сообщила ТАСС заместитель главы Минкавказа Ольга Рухуллаева.

Закон об особо охраняемом эколого-курортном регионе Кавминводы должен стать пилотным проектом по введению ограничений на федеральном уровне муниципальных полномочий. Проект закона был разработан Минкавказом и внесен в правительство РФ в 2017 году. В настоящее время доработанный проект закона размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Кавказские Минеральные Воды как крупнейший в стране уникальный лечебно-оздоровительный регион нуждается одновременно в комплексном развитии территории и охране природных лечебных ресурсов, что создает предпосылки для принятия отдельного закона, способствующего формированию единой правовой базы для дальнейшего развития и эффективной охраны курортного региона. Принятие законопроекта позволит закрепить специальное понятие курортного региона для КМВ и установить его границы территории. Фактически на территории КМВ есть такие неосвоенные территории, и их включение в состав курортного региона будет способствовать дальнейшему развитию курортного региона, увеличению его лечебно-оздоровительного и рекреационного потенциала", - сказала она.

Рухуллаева также пояснила, что внесенные в законопроект доработки позволяют исключить дублирование положений других проектов федеральных законов. По ее словам, законопроектом предлагается выделить специальные курортные зоны, и в пределах этих курортных зон надо будет ограничить этажность застройки, внести в правила благоустройства требования к внешнему виду зданий.

Замминистра отметила, что после согласования новой версии законопроекта с федеральными органами правительство поручило Минкавказу с учетом доработок согласовать его. "После этого надеемся на оперативное рассмотрение на площадке правительства и внесения в Госдуму", - уточнила она.