Россия выступает за сотрудничество с США для запуска диалога Кабула и талибов

ТАШКЕНТ, 27 марта. /ТАСС/. Москва выступает за сотрудничество с Вашингтоном для запуска прямого диалога между афганским правительством и талибами (представителей запрещенной в РФ террористической группировки "Талибан" - прим. ТАСС). Об этом заявил журналистам во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы за то, чтобы Россия и США по афганским делам, вместе с афганским правительством, используя потенциал других игроков, которые могут оказать воздействие на афганские стороны, помогали правительству Афганистана и талибам как ведущей оппозиционной силе сесть за стол переговоров и начать решать свои проблемы напрямую, а не играя на противоречиях внешних игроков", - сказал он.

"Пока, к сожалению, наши предложения о том, чтобы серьезный разговор, в частности с США, по Афганистану начать, не оказались восприняты в Вашингтоне", - отметил Лавров. Он подчеркнул, что Россия считает московский формат консультаций по Афганистану оптимальным для содействия внутриафганскому примирению. При этом, по его словам, США отказались от участия в московском формате "по чисто политизированным причинам, связанным с тем, что формат как бы инициирован РФ".

В конце февраля на открытии второй международной конференции "Кабульский процесс" президент Афганистана Ашраф Гани выступил за диалог с талибами, предложив начать переговоры без каких-либо условий. Он также заявил о готовности признать движение "Талибан" легитимной политической силой и открыть его официальное представительство в Кабуле.

В московском формате консультаций по Афганистану принимают участие представители ИРА, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Очередной раунд консультаций состоялся в апреле 2017 года.