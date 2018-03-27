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РФ не получила от Великобритании и США информацию из "распечатки" по делу Скрипаля

Политика
27 марта, 20:03 UTC+3

Ранее посол США в Москве Джон Хантсман заявил, что британская сторона распространила "распечатку" по делу Скрипаля, в которой содержится "качественный и убедительный обзор этого инцидента"

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Сергей Савостьянов/ТАС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Москва не получила ответ от Лондона и Вашингтона на просьбу предоставить "распечатку" по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом во вторник в эфире телеканала НТВ заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Ранее в понедельник посол США в Москве Джон Хантсман заявил, что британская сторона 22 марта на брифинге для иностранных дипломатов в РФ распространила "распечатку" по делу Скрипаля, в которой содержится "очень качественный и убедительный обзор этого инцидента".

"Эта самая "распечатка", некий документ, некий список тем или даже не столько тем, сколько объяснение Лондоном того, что произошло в Солсбери, в СМИ так и не попало.

Журналисты пытались ее достать, пытались достать ее и мы, направив соответствующие просьбы нашим британским и американским коллегам, сделали это публично. В ответ мы получили ноль информации", - сказала она.

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Персоны
Хантсман, Джон Скрипаль, Сергей Викторович Захарова, Мария Владимировна
Темы
Дело Сергея Скрипаля
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