Источник: переговоры Лаврова и де Мистуры запланированы на 29 марта в Москве

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры запланированы на 29 марта в Москве. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в российском дипведомстве.

"На четверг запланирована встреча Лаврова с де Мистурой", - сказал собеседник.

Последний раз де Мистура посетил Россию в конце января для участия в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи. Спецпосланник был приглашен на встречу глав МИД России, Ирана и Турции в Астане 16 марта, однако приехать не смог.