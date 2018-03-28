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В Совфеде сообщили, что 30 сенаторов еще не сдали декларации о доходах

Политика
28 марта, 14:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, марта. /ТАСС

Срок подачи истекает 1 апреля

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МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Глава комиссии Совета Федерации по контролю за достоверностью сведений о доходах Юрий Воробьев сообщил, что 30 сенаторов на данный момент не сдали свои декларации.

Срок подачи соответствующих документов истекает 1 апреля.

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"30 членов Совета Федерации не сдали эти сведения", - сказал Воробьев в конце заседания верхней палаты парламента.

"Коллеги, пожалуйста, завершайте, потому что осталось всего три дня, - обратилась к сенаторам спикер Валентина Матвиенко. - Не рассчитывайте на своих помощников, сами все проверьте, убедитесь, что все правильно".

"Сдача деклараций - это очень ответственный период. Пожалуйста, сделайте все ответственно", - призвала она.

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