Володин призвал всех депутатов своевременно сдать декларации о доходах и расходах

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов в срок сдать декларации о своих расходах и доходах за 2017 год.

"Декларации сдали 397 депутатов. Остается, сами знаете, какое количество. В работе порядка 37 деклараций тех, кто уже взаимодействует с соответствующим подразделением Госдумы. 12 [депутатов] не проявляли активность", - проинформировал спикер.

Он обратил внимание, что в соответствии с нормами закона депутаты обязаны сдать декларации о своих доходах и расходах до 1 апреля. "У нас с вами 1 апреля завершается прием сведений о доходах депутатов Государственной думы. 1 апреля - воскресенье, остается пятница и суббота", - напомнил спикер Госдумы.

Взявший слово депутат ЛДПР Сергей Иванов напомнил, что несдача или несвоевременная подача декларации является основанием для лишения думского мандата. "Понимаем ответственность и в этой связи напоминаем, что необходимо сдать декларации", - заключил Володин.