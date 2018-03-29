Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.03:
$ 57.56
€ 71.33
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Володин призвал всех депутатов своевременно сдать декларации о доходах и расходах

Политика
29 марта, 13:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Депутат от ЛДПР Сергей Иванов отметил, что несдача декларации является основанием для лишения думского мандата

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов в срок сдать декларации о своих расходах и доходах за 2017 год.

"Декларации сдали 397 депутатов. Остается, сами знаете, какое количество. В работе порядка 37 деклараций тех, кто уже взаимодействует с соответствующим подразделением Госдумы. 12 [депутатов] не проявляли активность", - проинформировал спикер.

Он обратил внимание, что в соответствии с нормами закона депутаты обязаны сдать декларации о своих доходах и расходах до 1 апреля. "У нас с вами 1 апреля завершается прием сведений о доходах депутатов Государственной думы. 1 апреля - воскресенье, остается пятница и суббота", - напомнил спикер Госдумы.

Взявший слово депутат ЛДПР Сергей Иванов напомнил, что несдача или несвоевременная подача декларации является основанием для лишения думского мандата. "Понимаем ответственность и в этой связи напоминаем, что необходимо сдать декларации", - заключил Володин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Володин, Вячеслав Викторович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Китай опасается глобального "эффекта домино" из-за протекционизма США
2
Хантсман не исключил возможности ареста российских активов в США по делу Скрипаля
3
В торговом комплексе в Петербурге произошел пожар
4
Блогер Илья Варламов сообщил о своем задержании в Москве
5
Песков не стал говорить про отставку Тулеева, напомнив позицию Путина
6
В Кемеровской области загорелся автобус, в котором ехала детская команда по волейболу
7
Один из двух реакторов румынской АЭС в Чернаводэ остановлен в результате неисправности
Темы дня
Новости партнеров
Реклама