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МИД РФ: Лондон открыто нарушает международные нормы, не предоставляя доступ к Скрипалям

Политика
29 марта, 15:02 дата обновления: 29 марта, 15:39 UTC+3

Представитель ведомства Мария Захарова указала на то, что британская сторона не выполняет двустороннюю Консульскую конвенцию 1968 года

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Лондон открыто нарушает международные нормы, не предоставляя российским дипломатам консульский доступ к экс-полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии, отравленным в Солсбери. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, российская сторона неоднократно обращалась по официальным каналам к британским властям с предложением о сотрудничестве в расследовании дела, а также с просьбами предоставить информацию о состоянии Скрипалей. "Соответствующие ноты по линии посольства РФ в Лондоне были направлены 6, 13, 14 и 22 марта, - обратила внимание Захарова. - К сожалению, в ответ на законные требования российской стороны и конструктивные предложения о взаимодействии британская сторона отмалчивается. либо направляет безграмотные ответы".

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"Мы становимся свидетелями очевидного препятствования доступа российских представителей к пострадавшим российским гражданам, - сказала она. - Таким образом Великобритания открыто, без всякого стеснения нарушает международно-правовые нормы и, в частности, двустороннюю Консульскую конвенцию 1968 года. Статья 36 этого документа содержит положение о том, что консульское должностное лицо имеет право в пределах своего консульского округа встречаться с любым гражданином представляемого государства, давать ему советы, оказывать всяческое содействие, включая необходимость принятия мер для оказания ему правовой помощи".

Согласно конвенции, отметила Захарова, государство пребывания "никоим образом не ограничивает сношение гражданина представляемого государства с консульствами и доступ его в консульство". "Никто этот документ не отменял", - подчеркнула она.

"Мы в ближайшее время опубликуем на информационных ресурсах посольства России в Великобритании список из вопросов, которые были заданы британской стороне, - сказала официальный представитель МИД РФ. - Эти вопросы были переданы по официальным каналам и неоднократно озвучивались российским послом в Великобритании [Александром Яковенко]".

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию неизвестного нервно-паралитического вещества.

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Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович Захарова, Мария Владимировна
Темы
Дело Сергея Скрипаля
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