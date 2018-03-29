МИД РФ: выведение талибов из-под санкций ООН возможно после запуска диалога с Кабулом

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Россия не против исключения талибов из санкционных списков ООН при условии запуска прямых переговоров между Движением талибов и афганским правительством. Об этом заявил в четверг спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Мы не против исключения талибов тогда, когда они не только заявят о готовности к прямым переговорам с афганским правительством, но и реально начнут эти переговоры", - сказал он.

В частности, отметил дипломат, для содействия прямым переговорам может быть приостановлено ограничение на передвижение талибов по миру. "Мы можем в Совете Безопасности ООН с другими его членами принять решение о временной приостановке этой санкции", - указал он.

В конце февраля на открытии второй международной конференции "Кабульский процесс" президент Афганистана Ашраф Гани выступил за диалог с талибами, предложив начать переговоры без каких-либо условий. Он также заявил о готовности признать движение "Талибан" (запрещено в РФ) легитимной политической силой и открыть его официальное представительство в Кабуле.