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Прекращено действие соглашения между РФ и Украиной о порядке взаимных поставок вооружения

Политика
29 марта, 16:16 UTC+3 МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Правительство Украины 8 ноября 2017 года в одностороннем порядке разорвало соглашение, подписанное в 1995 году

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Соглашение между правительством РФ и Украины о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники прекратило действие. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

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"28 марта 2018 года прекращено действие соглашения между правительством РФ и правительством Украины о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, комплектующих изделий и запасных частей, организации ремонта и оказания услуг военного назначения, подписанного в Киеве 8 февраля 1995 года", - говорится в документе.

Правительство Украины 8 ноября 2017 года в одностороннем порядке разорвало соглашение с Россией о поставках вооружения и военной техники, подписанное 8 февраля 1995 года.

Украина практически полностью приостановила сотрудничество с Россией в сфере военно-технического сотрудничества еще в марте 2014 года, а 16 июня того же года президент страны Петр Порошенко полностью запретил сотрудничество с РФ в сфере ВПК. Позже были разорваны соглашения о ВТС и кооперации предприятий оборонной промышленности и о порядке взаимодействия при осуществлении экспорта товаров (продукции) военного назначения в третьи страны.

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