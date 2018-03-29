Прекращено действие соглашения между РФ и Украиной о порядке взаимных поставок вооружения

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Соглашение между правительством РФ и Украины о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники прекратило действие. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"28 марта 2018 года прекращено действие соглашения между правительством РФ и правительством Украины о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, комплектующих изделий и запасных частей, организации ремонта и оказания услуг военного назначения, подписанного в Киеве 8 февраля 1995 года", - говорится в документе.

Правительство Украины 8 ноября 2017 года в одностороннем порядке разорвало соглашение с Россией о поставках вооружения и военной техники, подписанное 8 февраля 1995 года.

Украина практически полностью приостановила сотрудничество с Россией в сфере военно-технического сотрудничества еще в марте 2014 года, а 16 июня того же года президент страны Петр Порошенко полностью запретил сотрудничество с РФ в сфере ВПК. Позже были разорваны соглашения о ВТС и кооперации предприятий оборонной промышленности и о порядке взаимодействия при осуществлении экспорта товаров (продукции) военного назначения в третьи страны.