Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Захарова назвала очередным барьером между народами новые въездные ограничения Киева

Политика
29 марта, 16:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что эти попытки не будут иметь никакого успеха

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Инициатива Киева о введении нового ограничения для граждан РФ, желающих посетить Украину, является очередным шагом по возведению барьеров между двумя странами и народами. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя новую инициативу киевских властей по введению механизма проверки оснований для въезда на территорию Украины с использованием предварительного электронного уведомления властей этой страны.

СПЕЦПРОЕКТ

Украина: независимость реальная или формальная?

К чему пришла страна за 25 лет со дня провозглашения независимости - в подборке материалов ТАСС

"Расцениваем эту инициативу Киева как еще один шаг по возведению искусственных барьеров между нашими странами и народами, - сказала она. - Власти [Украины] уже не знают, что бы еще предпринять, чтобы помешать россиянам и украинцам беспрепятственно поддерживать родственные связи, деловые контакты. Мы надеемся, что эти попытки не допустить нормального общения народов наших стран не будут иметь никакого успеха".

21 марта президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которым кабинету министров было поручено разработать механизм предварительного электронного оповещения о намерении посетить страну для граждан РФ и стран миграционного риска. 1 марта Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) поручил кабинету министров разработать законопроект, регламентирующий предварительное электронное оповещение о намерении посетить страну для граждан России и стран миграционного риска.

Правительству Украины поручено в течение трех месяцев разработать и внести на рассмотрение Рады ряд законопроектов о введении в отношении иностранцев, прежде всего граждан Российской Федерации, и лиц без гражданства из государств миграционного риска, механизма предварительной проверки оснований для въезда на Украину с использованием электронного удостоверения о намерении посетить Украину, а также определить полномочия государственных органов по осуществлению такой проверки. Кроме того, правительству поручено усовершенствовать политику в сфере "интегрированного управления границами", а также контроля за пребыванием иностранных граждан на территории Украины.

С 1 января 2018 года на Украине с введен биометрический контроль при пересечении границы иностранными гражданами, включая граждан РФ. Попасть в страну теперь можно только по биометрическому паспорту. Кроме того, въезжающих на Украину обязали сдавать отпечатки пальцев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич Захарова, Мария Владимировна
Темы
Кризис на Украине
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова посоветовала Борису Джонсону повнимательнее читать Достоевского
2
Трое из 67 числившихся пропавшими без вести после пожара в Кемерове оказались живы
3
В Кемеровской области загорелся автобус, в котором ехала детская команда по волейболу
4
Захарова напомнила Лондону о высочайшем уровне его представленности на Играх 1936 года
5
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
Тулеев и его заместители перевели однодневный заработок семьям жертв пожара в ТЦ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама