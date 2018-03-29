Захарова заявила, что НАТО унаследовал потенциал химической промышленности Чехословакии

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Страны НАТО используют потенциал химической промышленности Чехии и ее разработки в области защиты от боевых отравляющих веществ, сообщила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя упоминание российским внешнеполитическим ведомством Чехии среди стран, разрабатывавших нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым был отравлен, по версии Великобритании, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль.

"Разработка под условным названием "Новичок" велась в Великобритании, США, Чехии и Швеции. Достигнутые этими странами результаты по созданию новых отравляющих веществ этого типа отражены более чем в 200 открытых источников стран НАТО", - сказала она, отметив, что Чехия осуществляла исследования в области химической защиты в рамках в рамках Организации Варшавского договора. "Во всех СМИ есть публикации на эту тему, сказано, что после роспуска организации чешский научный потенциал в данной области был востребован ее новыми западными партнерами, унаследован НАТО", - заявила она.

Захарова напомнила, что чешская армия выполняла спецзадания на Ближнем Востоке, в том числе военные устраняли последствия применения химоружия в Кувейте.

По ее словам, существующие в СМИ публикации о деятельности научных центров по исследованию боевых отравляющих веществ в Чехии позволяют сделать вывод о том, что "важное место в изысканиях занимают вещества нервно-паралитического действия по западной классификации "Новичок". Так, отметила Захарова, чешские ученые неоднократно награждались грантами научного комитета НАТО. По ее словам, на территории Чехии в городе Вишков действует центр НАТО по защите от оружия массового поражения.

"Отдельным направлением исследования [чешских] токсикологов является разработка антидотов, а также так называемых связывающих веществ и ферментов для поглощения компонентов нервно-паралитических веществ. Исследовательские работы проводятся чешской стороной в тесном сотрудничестве со структурами НАТО", - добавила Захарова, отметив, что "свободное владение чешскими химиками характеристиками отравляющих веществ класса "Новичок" "свидетельствует о широкой доступности этой информации".

"Прагу никто ни в чем не обвинял, не обвиняет. Никаких обвинений в отличие от британских коллег мы никогда не предъявляем. Мы лишь говорим о том, что даже в медиапространстве - это не пропаганда, не российские СМИ, это чешские издания - существует большое количество материалов, подтверждающих потенциал Чехии в области химических исследований. Это просто необходимо учитывать", - заключила Захарова.