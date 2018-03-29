Дума намерена призвать к экономическим мерам против Латвии за запрет обучения на русском

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Госдума намерена призвать принять экономические меры против Латвии за запрет обучения на русском языке. Об этом говорится в проекте заявления "О недопустимости ликвидации школьного образования на языках национальных меньшинств Латвии", опубликованного в четверг в думской электронной базе данных.

"Государственная дума отмечает, что действия латвийских властей, нарушающие права и свободы наших соотечественников в Латвии, должны повлечь за собой применение специальных экономических мер в отношении Латвийской Республики, предусмотренных федеральным законом "О специальных экономических мерах", - говорится в тексте проекта заявления.

В документе напоминается, что Сейм принял законы, в соответствии с которыми среднее образование в старших классах полностью, а в средних классах в значительной степени к 2021/22 учебному году будет предоставляться на латышском языке. "Тем самым нарушаются провозглашенные в конституции Латвийской Республики и подтвержденные ее международными обязательствами права на сохранение и свободное развитие родных языков национальных меньшинств, жизненно актуальные для трети населения Латвии, прежде всего русского и русскоязычного", - подчеркивается в проекте.

Без полноценного школьного образования на родных языках, уже исключенных в Латвии из официального оборота и подвергающихся притеснению в СМИ, языковая практика национальных меньшинств в этой стране будет сведена исключительно к бытовому общению, считают депутаты. "Новым поколениям лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам Латвии, грозят неграмотность и утрата национальной идентичности", - отмечают в Госдуме.

В проекте заявления также указывается, что школьная реформа, проводимая властями Латвии, не соответствует принципам и нормам международного права. "Депутаты Государственной думы считают недопустимым нарушение фундаментального права людей, относящихся к национальным меньшинствам Латвии, обучаться на родных языках, в том числе на русском, и предлагают объединить усилия парламентов демократических государств для защиты национальных меньшинств Латвии от принудительной ассимиляции", - говорится в документе. При этом выражается солидарность с протестами русскоязычной общественности.

Проект заявления был внесен на рассмотрение комитетом Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.