Косачев: на провокации Запада нужно отвечать с достоинством и твердостью

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Россия ответила зеркально на высылку своих дипломатов в связи с делом Скрипаля, и на все будущие провокации стран Запада должна реагировать также с достоинством и твердостью. Об этом ТАСС сказал в четверг глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя ответные меры, озвученные МИД РФ.

"С самого начала считал зеркальность главным принципом российской реакции на происходящее. <...> И все последующие шаги Запада, уверен, должны быть встречены только так же - с достоинством и с твердостью", - сказал Косачев.

По его мнению, оппоненты России должны иметь возможность "посмотреть на себя в зеркало, чтобы ужаснуться увиденному и содеянному с их стороны".

"Все последствия нынешнего развития событий - на совести Запада, устроившего провокацию и пытающегося добить Россию солидарным напором. Провокация явно срывается, а напор уходит в свисток", - считает сенатор.

Дело Скрипаля

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов и о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Еще 24 европейские страны, Австралия, Грузия и Канада также решили выслать дипломатов РФ (всего 63 человека), в свою очередь НАТО сократила состав российской миссии при организации с 30 до 20 человек, а Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве, его примеру последовали Болгария, Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия (ранее Лондон выслал 23 дипломата РФ, Москва ответила высылкой такого же числа британских).

Скоординированная акция произошла на фоне отравления Скрипаля, в котором ряд стран Запада обвиняет Россию. Москва отвергает причастность к инциденту и обещает ответить на недружественные шаги со стороны этих государств.

В ответ Россия объявила персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства в Екатеринбурге, они должны покинуть страну до 5 апреля. В отношении остальных стран, объявивших о высылке дипломатов, также будут предприняты зеркальные меры, заявил в четверг глава МИД России Сергей Лавров.