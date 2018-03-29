Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Посольство РФ: сроки оказания консульских услуг для граждан на Украине могут увеличиться

Политика
29 марта, 21:50 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 29, марта. /ТАСС

Российское диппредставительство заявило, что надеется на понимание

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 29 марта. /ТАСС/. Российские консульства на Украине могут увеличить сроки предоставления услуг по независящим от них причинам. Об этом в четверг сообщило посольство РФ на Украине.

"Уведомляем вас о сложностях, которые не по нашей вине могут возникнуть при обслуживании в российских консульских загранучреждениях на Украине. В частности, речь идет об увеличении сроков предоставления некоторых консульских услуг", - сказано в сообщении посольства. Диппредставительство отметило, что надеется на понимание граждан.

Смотрите также

Международная реакция на "дело Скрипаля". Досье

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 26 марта, объявил о решении Киева выдворить с украинской территории 13 российских дипломатов в знак солидарности с британскими партнерами по инциденту в Солсбери. Как уточнила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, высылке из страны подлежат дипломаты, работающие в российских представительствах в Киеве, Одессе, Львове и Харькове.

В среду, 28 марта, 13 дипломатов РФ покинули Украину, выполнив ультиматум украинской стороны.

Ранее в посольстве РФ отмечали, что такой недружественный шаг Киева неизбежно затруднит перевод диалога между Россией и Украиной в конструктивное русло и "явно не будет способствовать нормализации отношений между ними".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Высылка российских дипломатов
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить
2
Bloomberg: вещание RT в Вашингтоне будет прекращено в ночь на 1 апреля
3
Случаи массовой высылки иностранных дипломатов из СССР и РФ. Досье
4
Эксперт: США могут закрыть консульство РФ в Нью-Йорке и ввести новые санкции
5
Трамп заявил, что США могут уйти из Сирии очень скоро
6
Москва требует от Хантсмана разъяснений его слов о возможности ареста госактивов РФ в США
7
Захарова напомнила Лондону о высочайшем уровне его представленности на Играх 1936 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама