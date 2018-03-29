Посольство РФ: сроки оказания консульских услуг для граждан на Украине могут увеличиться

КИЕВ, 29 марта. /ТАСС/. Российские консульства на Украине могут увеличить сроки предоставления услуг по независящим от них причинам. Об этом в четверг сообщило посольство РФ на Украине.

"Уведомляем вас о сложностях, которые не по нашей вине могут возникнуть при обслуживании в российских консульских загранучреждениях на Украине. В частности, речь идет об увеличении сроков предоставления некоторых консульских услуг", - сказано в сообщении посольства. Диппредставительство отметило, что надеется на понимание граждан.

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник, 26 марта, объявил о решении Киева выдворить с украинской территории 13 российских дипломатов в знак солидарности с британскими партнерами по инциденту в Солсбери. Как уточнила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, высылке из страны подлежат дипломаты, работающие в российских представительствах в Киеве, Одессе, Львове и Харькове.

В среду, 28 марта, 13 дипломатов РФ покинули Украину, выполнив ультиматум украинской стороны.

Ранее в посольстве РФ отмечали, что такой недружественный шаг Киева неизбежно затруднит перевод диалога между Россией и Украиной в конструктивное русло и "явно не будет способствовать нормализации отношений между ними".