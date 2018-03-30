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Президент России поздравил египетского коллегу с победой на выборах

Политика
30 марта, 13:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Владимир Путин отметил, что итоги выборов показали авторитет Абдель Фаттаха ас-Сиси среди своих соотечественников

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Арабской Республики Египет Абдель Фаттаху ас-Сиси по случаю его победы на президентских выборах, в которой выразил надежду на дальнейшее развитие взаимовыгодного двустороннего сотрудничества во всех сферах.

"Итоги выборов наглядно подтвердили Ваш значительный авторитет среди соотечественников, широкую поддержку проводимого Вами курса на решение актуальных социально-экономических задач и укрепление стабильности в стране", - отметил российский лидер в поздравлении, распространенном в пятницу пресс-службой Кремля.

"В России ценят отношения стратегического партнерства с Египтом. Рассчитываю, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее развитие взаимовыгодного двустороннего сотрудничества во всех сферах, а также координацию усилий в региональных и международных делах, в противодействии угрозам и вызовам глобальной безопасности. Это, несомненно, отвечает интересам дружественных народов наших государств", - подчеркивается в документе.

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Персоны
Сиси, Абдель Фаттах, ас- Путин, Владимир Владимирович
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