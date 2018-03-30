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Путин обсудил с СБ РФ решения в отношении государств, выславших российских дипломатов

Политика
30 марта, 15:29 UTC+3 НОВО-ОГАРЕВО НОВО-ОГАРЕВО 30, марта. /ТАСС

Также глава государства и члены Совета безопасности затронули текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки

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НОВО-ОГАРЕВО, 30 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ряд внешнеполитических проблем, в том числе в контексте высылки некоторыми странами российских дипломатов и ответных мер Москвы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по внешней политике, в том числе в контексте принятых решений о зеркальных мерах в отношении ряда государств, выславших российских дипломатов и закрывших наши консульские учреждения", - сказал он.

"Обсуждались также текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня", - добавил Песков.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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Темы
Ответные санкции РФ Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
Персоны
Вайно, Антон Эдуардович Шойгу, Сергей Кужугетович Песков, Дмитрий Сергеевич Нарышкин, Сергей Евгеньевич Путин, Владимир Владимирович Володин, Вячеслав Викторович Патрушев, Николай Платонович Матвиенко, Валентина Ивановна Медведев, Дмитрий Анатольевич Бортников, Александр Васильевич Колокольцев, Владимир Александрович
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