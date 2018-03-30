Путин обсудил с СБ РФ решения в отношении государств, выславших российских дипломатов

НОВО-ОГАРЕВО, 30 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ряд внешнеполитических проблем, в том числе в контексте высылки некоторыми странами российских дипломатов и ответных мер Москвы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по внешней политике, в том числе в контексте принятых решений о зеркальных мерах в отношении ряда государств, выславших российских дипломатов и закрывших наши консульские учреждения", - сказал он.

"Обсуждались также текущие вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня", - добавил Песков.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.