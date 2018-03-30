Посол РФ в США: Москва настроена на сотрудничество с Вашингтоном в борьбе с терроризмом

НЬЮ-ЙОРК, 30 марта. /ТАСС/. Москва хотела бы иметь хорошие отношения с Вашингтоном, в частности, чтобы совместно бороться с терроризмом. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в интервью телеканалу NBC. Оно было опубликовано в пятницу полностью на канале посольства РФ в США на портале YouTube.

Дипломат констатировал, что в отношениях между США и РФ в настоящее время "много недоверия". Говоря о позиции Москвы по этому вопросу, Антонов отметил: "Мы бы хотели иметь хорошие отношения с США".

Посол напомнил, что Вашингтон и Москва были союзниками во время Второй мировой войны. "Это наша общая победа. Давайте не забывать, что, когда мы едины, мы можем бороться со злом и побеждать. А главное зло сегодня - это международный терроризм".

"Я бы хотел подтвердить, что мы не являемся врагами. Мы не соперники, несмотря на то, что ваша администрация включила Россию в список стран - соперников США, - добавил Антонов. - Мне кажется, что мы партнеры, и, конечно, мы должны сотрудничать".

Он считает, что представителям двух государств следует провести консультации по наиболее острым вопросам двусторонних отношений, в том числе в связи с утверждениями о вмешательстве РФ в американские выборы, а также относительно случаев задержания властями США россиян в третьих странах.

Антонов отметил, что считает целесообразным "организовать специальные консультации", в рамках которых могли бы встретиться российская и американская делегации. "Хорошо, давайте, они встретятся не в Вашингтоне или Москве, давайте, они встретятся в Женеве", - сказал он.

"Пусть они обсудят все спорные проблемы, давайте поговорим о всех имеющихся у вас озабоченностях", - подчеркнул посол.

"Мы поднимем вопросы, касающиеся россиян, которые были захвачены вашими спецслужбами в различных странах и доставлены в США, - добавил он. - Так что можно обсудить много проблем, мы готовы к этому".

Антонов отметил, что "считает очень позитивным сигналом" предложение об организации встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Как сообщалось ранее, лидеры США и РФ во время телефонного разговора 20 марта договорились поручить своим внешнеполитическим ведомствам начать подготовку их двусторонней встречи. Трамп позднее заявил, что не исключает встречи с Путиным "в не столь далеком будущем" для обсуждения гонки вооружений, КНДР и ситуации вокруг Украины. Он не уточнил, где и когда именно может пройти следующий раунд российско-американских переговоров на высшем уровне.