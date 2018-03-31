В последний день работы в Генконсульство РФ в Сиэтле обратились около 30 посетителей

НЬЮ-ЙОРК, 31 марта. /ТАСС/. Генконсульство РФ в Сиэтле, которое по требованию американских властей должно быть закрыто в пятницу вечером, в последний день работы приняло около 30 посетителей. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в российской дипмиссии.

"Во вторник был очень большой наплыв посетителей - около 300 человек, - сообщил сотрудник Генконсульства. - В среду и четверг поток посетителей несколько уменьшился, а сегодня в течение дня в Генконсульство обратились около 30 человек".

"Генконсульство работало только на выдачу документов, - пояснил он. - Сейчас очереди посетителей уже нет. По требованию американских властей Генконсульство должно прекратить деятельность к 17:00 по местному времени 30 марта (03:00 мск 31 марта)".

Ранее в беседе с корреспондентом ТАСС консул-советник Генконсульства РФ в Сиэтле Халит Айсин отметил, что после закрытия Генконсульства те россияне, у кого возникнет необходимость в совершении консульских действий, таких как оформление паспортов, гражданства или нотариата, должны будут обращаться в консульский отдел посольства РФ в Вашингтоне, в генеральные консульства РФ в Нью-Йорке или Хьюстоне. В пределах консульского округа, которое обслуживало генеральное консульство РФ в Сиэтле, находились штаты Аляска, Калифорния, Гавайи, Айдахо, Айова, Монтана, Небраска, Невада, Орегон, Северная Дакота, Южная Дакота, Вашингтон, Вайоминг, Юта, а также остров Гуам, Американское Самоа и Северные Марианские острова.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов и закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Еще 24 европейские страны, Австралия, Грузия и Канада также решили выслать дипломатов РФ (всего 63 человека). НАТО сократила состав российской миссии при организации с 30 до 20 человек, а Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве, его примеру последовали Болгария, Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия (ранее Лондон выслал 23 дипломата РФ, Москва ответила высылкой такого же числа британских).

Скоординированная акция произошла на фоне отравления британского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери, в котором ряд стран Запада обвиняет Россию. Москва категорически отвергла причастность к инциденту.