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Выборы нового губернатора Кемеровской области пройдут 9 сентября

Политика
1 апреля, 9:46 UTC+3

Ранее Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Амана Тулеева, назначив врио главы региона вице-губернатора Сергея Цивилева

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МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Выборы нового губернатора Кемеровской области пройдут в единый день голосования 9 сентября текущего года. Об этом заявил в воскресенье ТАСС член Центризбиркома РФ Евгений Шевченко.

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Аман Тулеев

Биография Амана Тулеева

Ранее в воскресенье президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, назначив врио главы региона вице-губернатора Сергея Цивилева.

"В период с 31 мая по 10 июня Кемеровский областной совет народных депутатов должен принять решение о назначении выборов губернатора Кемеровской области на 9 сентября текущего года", - сказал Шевченко, отвечая на соответствующий вопрос.

Тулеев, подавший президенту прошение об отставке, считает свое решение единственно верным после трагедии в Кемерове. "Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя", - сказал он в воскресенье. "Все мы проживаем страшную трагедию, которая произошла в Кемерове 25 марта. Мы потеряли 64 человека, большинство из них - дети, наши дети, - добавил Тулеев. - Каждый из нас пропустил это через свое сердце, весь этот ужас, горе этой катастрофы".

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Темы
Кемеровская область Отставки и назначения Отставка Амана Тулеева Пожар в торговом центре в Кемерове
Персоны
Тулеев, Аман Гумирович Цивилев, Сергей Евгеньевич Путин, Владимир Владимирович
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