Косачев обсудит действия ряда стран в связи с делом Скрипалей на встрече с генсеком ОБСЕ

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев призвал Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) отреагировать на действия ряда стран - членов организации, которые на основании голословных обвинений по делу Скрипалей устраивают политические демарши. Эту проблему, ситуацию с правами человека на Украине и в Латвии, а также вопросы, как усилить ОБСЕ, сенатор намерен поднять на встрече с генеральным секретарем организации Томасом Гремингером во вторник, 3 апреля.

"ОБСЕ, на мой взгляд, следовало бы выразить обеспокоенность ситуацией, когда жесткие санкции и дипломатические демарши осуществляются целым рядом стран - членов ОБСЕ на основании недоказанных сведений и голословных обвинений категории "наиболее вероятно". Это вопиющий случай, который должен получить надлежащую оценку вне зависимости от исхода расследования инцидента в Солсбери, послужившего основанием для таких действий", - сказал Косачев ТАСС в понедельник.

По его мнению, если ОБСЕ "проглотит такое торжество беззакония на своем пространстве, это однажды сделает ее просто излишней". "Зачем иметь надгосударственную структуру по надзору за соблюдением базовых принципов, если каждый может нарушать их по своему усмотрению, не вызывая должной реакции у ОБСЕ?" - задался вопросом сенатор.

В целом глава комитета подчеркнул, что в контексте происходящего на пространстве ОБСЕ у него очень много вопросов к организации, призванной предотвращать потенциальные конфликты в Европе и содействовать урегулированию уже возникших. "Судя по изобилию конфликтных тем, похоже, ОБСЕ пока не до конца справляется с этой миссией. Но дело, конечно, не в том, чтобы указывать ей на ее слабости. Важнее вопрос о том, как усилить ОБСЕ и сделать ее более эффективной, что возможно лишь на основе максимального доверия", - отметил сенатор.

Ситуации на Украине и в Латвии

Косачев сообщил, что важнейшей темой сегодня является и украинский конфликт, где также работает миссия ОБСЕ. Сенатор напомнил, что российское предложение о введении контингента миротворцев ООН нацелено как раз на то, чтобы обеспечить максимальную безопасность этой миссии и возможность реализовывать свой мандат. "Наше предложение крайне не понравилось украинской стороне, как и тем, кто придерживается ее трактовки событий, - им хотелось бы заменить миротворческую миссию на оккупационную. Полагаю, ОБСЕ могла бы активнее выступить в поддержку нашей инициативы, ведь она находится в русле минских соглашений и объективно способствует укреплению авторитета ОБСЕ", - уверен глава комитета СФ.

Он привел в пример и ситуацию в Латвии, которая также станет предметом обсуждения на предстоящей встрече. "Несмотря на резкие протесты общественности, в Латвии вступили в силу дискриминационные поправки к законам об образовании, предусматривающие постепенный отход от билингвального образования и ущемляющие права русского меньшинства. Это однозначно тема ОБСЕ, которая, по идее, должна трубить во все колокола", - сказал Косачев.

Парламентарий уверен, что, если бы организация "проявила активность и принципиальность на ранних стадиях", многих конфликтов, в том числе в Латвии и на Украине, можно было бы не доводить до худших сценариев.

Дело Скрипалей

4 марта экс-полковник ГРУ 66-летний Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в английском городе Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что оно якобы разрабатывалось в РФ, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на данный счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата, после чего Москва приняла ответные шаги, выдворив из РФ аналогичное число сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

В конце марта ряд государств, в том числе Франция, Германия, в рамках скоординированной акции объявил о высылке российских дипломатов. США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон грата), а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. МИД РФ на прошлой неделе объявил о зеркальных мерах в отношении диппредставительств государств, принявших решение о высылке российских дипломатов. Дипведомство также потребовало привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Соединенном Королевстве.