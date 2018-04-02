Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД РФ: глобальный договор о миграции не должен иметь юридически обязывающей силы

Политика
2 апреля, 17:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Отмечается, что в противном случае принятие документа не будет способствовать национальной безопасности России

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что глобальный договор о миграции не будет иметь юридически обязывающей силы, поскольку в ином случае его принятие не будет способствовать национальной безопасности РФ. Об этом заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

"Нам хотелось бы, чтобы он не имел юридически обязывающей силы, потому что большинство положений, которые там зафиксированы, будут касаться либерализации режима (миграции): избежания наказания при пересечении границы нелегальными иммигрантами, их незадержания, непомещение под арест, невынесение сроков, привилегированного положения мигрантов в обществе", - пояснил дипломат.

Как отметил Панкин, "такого рода законы не будут способствовать ни усилению нашей национальной безопасности, ни обеспечению нормального характера отношений с мигрантами в России".

Другой вопрос к договору со стороны Москвы, указал Панкин, касается мониторинга за исполнением его положений. "Мы за то, чтобы отчеты могли быть, но только добровольные самоотчеты", - изложил он позицию России.

По словам заместителя министра, ход работы над договором позволяет рассчитывать, что документ будет принят именно в таком виде. "Наша работа позволяет надеяться на то, что так будет", - сказал он.

19 сентября 2016 года все 193 страны - члена ООН обязались принять в 2018 году глобальный договор о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции. В апреле 2017 года начались переговоры по соглашению. Позднее от участия в договоре отказались США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Панкин, Александр Анатольевич
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
2
В США заявили, что Трамп обсуждал с Путиным возможные места для встречи, включая Белый дом
3
СМИ: британская полиция изучает версию об отравленной гречке в деле Скрипалей
4
Ушаков: Трамп сам предложил Путину провести встречу в Вашингтоне
5
Южная Корея и "проклятие президентов"
6
РФ готовит ответ на решение США ввести пошлины на сталь и алюминий
7
ТЦ обяжут размещать кинотеатры и детские комплексы на нижних этажах уже в этом году
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости