МИД РФ: глобальный договор о миграции не должен иметь юридически обязывающей силы

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что глобальный договор о миграции не будет иметь юридически обязывающей силы, поскольку в ином случае его принятие не будет способствовать национальной безопасности РФ. Об этом заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

"Нам хотелось бы, чтобы он не имел юридически обязывающей силы, потому что большинство положений, которые там зафиксированы, будут касаться либерализации режима (миграции): избежания наказания при пересечении границы нелегальными иммигрантами, их незадержания, непомещение под арест, невынесение сроков, привилегированного положения мигрантов в обществе", - пояснил дипломат.

Как отметил Панкин, "такого рода законы не будут способствовать ни усилению нашей национальной безопасности, ни обеспечению нормального характера отношений с мигрантами в России".

Другой вопрос к договору со стороны Москвы, указал Панкин, касается мониторинга за исполнением его положений. "Мы за то, чтобы отчеты могли быть, но только добровольные самоотчеты", - изложил он позицию России.

По словам заместителя министра, ход работы над договором позволяет рассчитывать, что документ будет принят именно в таком виде. "Наша работа позволяет надеяться на то, что так будет", - сказал он.

19 сентября 2016 года все 193 страны - члена ООН обязались принять в 2018 году глобальный договор о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции. В апреле 2017 года начались переговоры по соглашению. Позднее от участия в договоре отказались США.