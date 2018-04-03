Путин и Эрдоган обсудят в Анкаре поставки С-400 и "пресловутые помидоры"

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отправляется с двухдневным визитом в Турцию, где во вторник проведет переговоры с президентом этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Этот первая поездка Путина за рубеж после его избрания главой государства на новый срок. Помимо российско-турецкого саммита, в Анкаре уже в среду состоятся трехсторонние переговоры по ситуации в Сирии, на которых к двум лидерам присоединится президент Ирана Хасан Роухани.

По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, Путина будет сопровождать представительная делегация из руководителей ключевых ведомств и ряда представителей крупного бизнеса. Нынешней встрече "предшествовала беспрецедентная серия контактов между президентами России и Турции", отметил Ушаков. Так, в 2017 году состоялось 8 личных встреч Путина и Эрдогана, также они провели более 20 телефонных разговоров.

Церемония заливки первого бетона

Первым пунктом программы визита Путина в Турцию станет участие в видеоконференции по случаю начала строительных работ на АЭС "Аккую". Ожидается, что президенты России и Турции обратятся с приветственными словами к участникам проекта, которые соберутся на строительной площадке станции. Финалом церемонии станет команда на старт заливке бетона для возведения АЭС. Ушаков сообщил, что наделение проектной компании по строительству этой АЭС статусом стратегического инвестора позволит сэкономить на ее строительстве порядка $10 млрд.

Общая стоимость проекта таким образом составляет $20 млрд. Строительство полностью финансируется российской стороной и, согласно подписанному межправсоглашению, не менее 51% акций АЭС должны принадлежать российским компаниям, а 49% могут быть проданы внешним инвесторам. Ушаков подчеркнул, что со строительством "Аккую" Россия встает у истоков создания в Турции атомной отрасли, способствуя освоению ею передовых энергоэффективных ядерных технологий.

Ситуация в Сирии и "Турецкий поток"

После видеоконференции состоятся переговоры Путина и Эрдогана в узком составе. По словам Ушакова, лидеры обсудят ключевые вопросы двусторонней повестки дня, а также региональные и другие международные темы, включая ситуацию в Сирии. "Здесь налажено плотное взаимодействие в первую очередь по линии военных и спецслужб", - заметил он. Предполагается, что лидеры продолжат поиски совместных решений для политического урегулирования в Сирии в русле содействия межсирийскому диалогу на основе общепризнанных принципов международного права.

"Планируется обсудить наполнение трехсторонней встречи президентов России, Турции и Ирана по сирийской проблематике, которая будет проведена на следующий день - в среду, 4 апреля", - добавил Ушаков.

Следом лидеры проведут седьмое заседание Совета сотрудничества высшего уровня, в котором примут участие члены делегаций. Ушаков подчеркнул, что одной из главных тем станет сотрудничество в экономике. По его словам, за 2017 год товарооборот двух стран вырос на 40,5% и составил 22,1 млрд долларов.

Отдельное внимание планируется уделить сотрудничеству в энергетике. Помощник российского лидера напомнил, что Турция занимает второе место по объемам закупок российского газа: в 2017 году она приобрела 29 млрд кубометров голубого топлива, что на 17% больше показателя 2016 года. Кроме того, уже получено большинство разрешений для строительства газопровода "Турецкий поток". Его планируют ввести в эксплуатацию планируется до 30 декабря 2019 года, как и предусмотрено графиком.

Военно-техническое сотрудничество и поставки С-400

По словам Ушакова, Путин и Эрдоган обсудят и поставки российских зенитно-ракетных систем С-400, а также другие вопросы военно-технического сотрудничества. Помощник главы государства отметил, что Россия предпримет все усилия для завершения поставок С-400 Турции до 2020 года. "Этот вопрос турецкой стороной поднимался, - подчеркнул он. - Насколько я знаю, с нашей стороны будут предприняты усилия, чтобы эту просьбу турецкой стороны удовлетворить".

Ранее турецкие СМИ сообщали, что США могут ввести санкции против Турции из-за покупки С-400 или отказать в покупке американских истребителей пятого поколения F-35. Однако правительство Турции дало четко понять, что республика не намерена отказываться от сделки с РФ. Сначала официальный представитель МИД Турции Хами Аксой сообщил о продолжении переговоров с США и европейским оборонным концерном EUROSAM о закупке систем ПВО. При этом он напомнил журналистам, что Россия сделала Турции выгодное предложение по комплексам С-400, и именно оно позволило "удовлетворить нужды" республики в вопросах обеспечения национальной безопасности.

Затем эту же тему прокомментировал и премьер-министр Бинали Йылдырым. Он подтвердил, что Анкара продолжает переговоры с Вашингтоном по зенитным ракетным системам "Пэтриот", "несмотря на имеющиеся ошибки, которые США совершают в Сирии". Однако и он заверил, что эти переговоры "не являются альтернативой С-400".

"Будут обсуждаться пресловутые помидоры"

Другим важным вопросом повестки дня помощник президента России назвал сельское хозяйство. "Россия убирает отдельные ограничения на импорт турецкой сельхозпродукции, в результате показатели турецкого экспорта выросли в 1,6 раза и достигли $1 млрд", - констатировал он. "Наверняка будут обсуждаться пресловутые помидоры, - добавил Ушаков. - Сейчас сохраняется лимит на число поставщиков турецких томатов, 12 предприятий работают с нами и поставляют этот вид сельхозпродукции".

Представители различных турецких агропромышленных холдингов в беседах с корреспондентом ТАСС ранее выражали недовольство подобными ограничениями. Министр экономики Турции Нихат Зейбечки в интервью Anadolu, которое было опубликовано 19 марта, не исключил, что Анкара может так же ограничить число допущенных на ее рынок российских компаний, если Москва не обеспечит свободный экспорт турецких помидоров. Министр продовольствия, сельского хозяйства и животноводства Турции Ахмет Эшреф Факыбаба допустил при этом, что если Россия позволит еще большему числу предприятий поставлять помидоры, то Турция, в свою очередь, может выдать разрешение на импорт российского мяса.

Говоря о сотрудничестве в культурно-гуманитарной сфере, помощник президента отметил, что "Турция вновь стала чуть ли не самым популярным местом отдыха россиян". В 2017 году на курортах этой страны отдохнули 4,7 млн туристов из России, что превысило рекордный уровень 2014 года. Также РФ и Турция обсуждают подготовку к проведению в 2019 году перекрестного Года культуры и туризма.

Пять двусторонних соглашений

По окончании заседания Совета планируется подписать пять документов. В частности, это меморандум о сотрудничестве в области связи и информационных технологий, меморандум о сотрудничестве в области социальной политики, прав женщин семьи и детей, а также межведомственный меморандум о сотрудничестве в области спорта. Кроме того, будут заключены два соглашения по линии Российского фонда прямых инвестиций.

После церемонии подписания состоится пресс-конференция обоих президентов и официальный обед, который завершит программу первого дня пребывания Путина в Анкаре.