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Претенденты на должность главы Екатеринбурга будут защищать проекты перед горожанами

Политика
3 апреля, 11:18 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 3, апреля. /ТАСС

Все жители города будут иметь возможность заслушивать эти проекты и смогут высказать свое мнение, сообщила председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина

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Вид Екатеринбурга

Вид Екатеринбурга

© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Участники конкурса на должность главы Екатеринбурга должны будут представить проекты по развитию города. Горожане смогут участвовать в обсуждении проекта, сообщила во вторник журналистам председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

"Будет объявлен конкурс. На него буду заявляться все, кто считает, что может управлять таким субъектом, как город Екатеринбург. Конкурсная комиссия будет получать биографии кандидатов и смотреть их заслуги. Самим кандидатам надо будет защищать проекты (по развитию города), с которыми они выходят на конкурс. Все граждане Екатеринбурга будут иметь возможность заслушивать эти проекты, они смогут высказать свое мнение", - сказала Бабушкина.

По ее словам, в других городах области, где внедрена подобная система, люди имели возможность заслушивать проекты, с которыми выходили конкурсанты. "Они писали письма, по интернету сообщали, какой из кандидатов понравился, какой им не понравился. <...> У кого программа неудовлетворительная, кто невнятно рассказывал о своем видении развития муниципального образования. Эта практика хорошо себя зарекомендовала, она будет и в Екатеринбурге", - добавила она.

Ранее сообщалось, что во вторник депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли поправку, согласно которой в Екатеринбурге отменены прямые выборы главы города. Отныне его будут избирать депутаты гордумы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией. С 2010 года в городе действовала система прямых выборов мэра.

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