МИД: Великобритания делом Скрипаля пытается помешать нормализации отношений с Россией

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Великобритания, распространяя фейковую информацию вокруг отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пытается помешать нормализации отношений стран Запада с Россией. Об этом заявил во вторник заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, выступая на сессии "Будущее дипломатии и политической коммуникации" на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, за последние годы на Западе был сформирован образ Москвы, не имеющий ничего общего с действительностью. "Шесть слайдов, которые были представлены посольством Великобритании в России, свидетельствуют об очень тяжелом положении, - отметил дипломат. - Это один большой фейк, его главная задача - не допустить нормальных отношений с Россией".

Грушко отметил, что ложно понятая рядом стран Запада евроатлантическая солидарность представляет собой прямую угрозу безопасности.

"Некоторые страны почувствовали, что могут повысить свой статус, если объявят себя "прифронтовыми", и за это будут требовать особое отношение в тех структурах, членами которых они являются. Эту прифронтовую логику они пытаются навязать всему ЕС, всему западному сообществу. Вот такая [евроатлантическая] солидарность, ложно понимаемая или построенная на ложных предпосылках, на сегодняшний день становится прямой угрозой безопасности, потому что ведет к дальнейшему ухудшению ситуации в сфере безопасности, к деградации международных отношений", - подчеркнул замминистра.

По его словам, некоторые страны исходят из того, что "будущий мир без нормальных союзных отношений с РФ невозможен". "Есть понимание того, что не может быть безопасности против России и без России", - отметил Грушко.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту, но российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата, после чего РФ предприняла ответные шаги, выдворив из РФ аналогичное число сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

26-29 марта в "знак солидарности" с Лондоном США, Канада, Австралия, Франция, Германия и еще ряд европейских государств выслали более 150 российских дипломатов. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва примет ответные зеркальные меры.