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В ЦИК ответили на непризнание ЕС итогов выборов в Крыму: "оккупированные так не голосуют"

Политика
3 апреля, 14:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Член Центризбиркома Александр Клюкин отметил, что в Крыму 92,15% проголосовали за Путина

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Член ЦИК РФ Александр Клюкин раскритиковал заявление главы европейской дипломатии Федерики Могерини о непризнании Европейским союзом (ЕС) итогов выборов президента РФ на территории Крыма и Севастополя, заявив, что "оккупированные" не голосуют в таком количестве за действующего главу государства.

"Могерини за пять дней до выборов официально заявила, что ЕС не признает выборы в Крыму и Севастополе. На минуточку, в Крыму 92,15% за Путина, в Севастополе - 90,19%. Так оккупированные не голосуют, я хочу обратиться к Могерини", - сказал он во вторник на круглом столе временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Действующий глава государства Владимир Путин, выдвигавшийся в качестве самовыдвиженца, избрался на новый шестилетний срок с 76,69% голосов. Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин, набравший 11,77% голосов избирателей. Третий результат показал Владимир Жириновский (ЛДПР), получивший 5,65% голосов. Кандидат от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак получила 1,68% голосов, глава федерального политкомитета партии "Яблоко" Григорий Явлинский - 1,05%, кандидат от Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов - 0,76%, лидер партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин - 0,68%, кандидат от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин - 0,65%.

Явка избирателей, по данным ЦИК РФ, составила 67,5%.

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Персоны
Могерини, Федерика Титов, Борис Юрьевич Бабурин, Сергей Николаевич Собчак, Ксения Анатольевна Грудинин, Павел Николаевич Путин, Владимир Владимирович Явлинский, Григорий Алексеевич Сурайкин, Максим Александрович Жириновский, Владимир Вольфович
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