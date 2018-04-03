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ОП РФ: Навальный потратил на свою кампанию и призыв к бойкоту выборов 500 млн рублей

Политика
3 апреля, 15:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

ЦИК не допустил блогера к участию в выборах из-за непогашенной судимости

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Замглавы рабочей группы Общественной палаты (ОП) РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев заявил, что, по оценкам экспертов, блогер Алексей Навальный, не прошедший регистрацию в качества кандидата на выборах президента РФ, потратил на избирательную кампанию и бойкот выборов более 500 млн рублей - больше, чем кто-либо из кандидатов.

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Навальный в декабре прошлого года выдвинул свою кандидатуру на пост президента России. Он баллотировался в качестве самовыдвиженца. ЦИК не допустил его к участию в выборах из-за непогашенной судимости. После этого Навальный и его сторонники начали кампанию за бойкот выборов.

"Мы вынуждены констатировать, что имела место попытка масштабного иностранного вмешательства в российские дела. Начиная с прошлого года один из незарегистрированных кандидатов массово открывал псевдоизбирательные штабы, арендовал офисы, нанимал сотрудников, организовывал дорогостоящие поездки и мероприятия", - сказал Григорьев на круглом столе временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, посвященном итогам выборов президента.

Он отметил, что для всех, включая самого Навального, было очевидно, что человек с непогашенной судимостью не может быть зарегистрирован кандидатом. "Но даже после окончания регистрации вся эта дорогостоящая система и его псевдоштаб продолжал работать на полную мощность", - поделился своим мнением Григорьев. "Эксперты оценивают общие затраты более чем в 500 млн рублей. Больше, чем у любого настоящего кандидата на выборах", - сказал представитель ОП.

По его мнению, что Навальный и его сторонники массово распространяли рекламу в соцсетях и агитационные материалы, проводили мероприятия "с целью запугать российских граждан прийти на выборы", призывая бойкотировать выборы.

Закон ограничивает размер избирательного фонда 400 млн рублей. Согласно отчетам кандидатов, опубликованными ЦИК, больше всех на кампанию потратили Владимир Путин и Владимир Жириновский - 399,99 млн рублей и 398,97 млн рублей соответственно.

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