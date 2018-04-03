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МИД РФ: Запад пытался дискредитировать выборы президента в ходе избирательной кампании

Политика
3 апреля, 16:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Посол по особым поручениям внешнеполитического ведомства Андрей Нестеренко подчеркнул, что США и их союзники делали акцент на межнациональных и межконфессиональных конфликтах

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МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Западные страны проводили работу по дискредитации избирательного процесса и президентских выборов в России. Об этом заявил во вторник журналистам посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Нестеренко, выступая на круглом столе временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

"Упор делался на дискредитацию. Очевидно, что США и их союзники предпринимали отчаянные попытки любой ценой раскачать ситуацию в нашей стране перед выборами и в ходе их проведения. Поскольку результаты плебисцита с учетом явки россиян поставить под сомнение не удастся, упор делался на дискредитацию самого избирательного процесса как неконкурентного и безальтернативного", - сказал высокопоставленный дипломат.

Он подчеркнул, что в ходе кампании по подрыву избирательного процесса, эти страны делали акцент на межнациональных и межконфессиональных конфликтах. "В последние перед выборами месяцы участились поездки дипломатов из США и стран Евросоюза на Урал, Дальний Восток, Кавказ, - пояснил Нестеренко. - При опоре на созданную на гранты инфраструктуру по линии НПО [неправительственные организации] проводилась работа по замене общественного мнения, подогреву недовольства федеральными властями, стимулированию сепаратистских устремлений, в частности, в поле фокусного внимания наших оппонентов попали проблемы в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений".

При этом особое внимание он обратил на усилия западных оппонентов в Крыму, где выборы проводились впервые. "Был предпринят целый ряд шагов для разогрева крымско-татарского вопроса с помощью "Меджлиса крымско-татарского народа" (запрещенная в РФ экстремистская организация - прим. ТАСС), а также провокации украинских и турецких НПО", - подчеркнул дипломат.

Ранее глава временной комиссии СФ Андрей Климов заявил, что в период президентской кампании в СМИ и социальных сетях, в том числе зарубежных, распространялось большое количество фейков в отношении избранного главы государства Владимира Путина с целью создания его негативного образа. Кроме того, по словам сенатора, было зафиксировано финансирование из-за рубежа активных участников избирательного процесса, в том числе "так называемых наблюдателей и так называемых кандидатов, так называемых штабов".

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Согласно итоговому подсчету голосов, победу одержал Владимир Путин, получив 76,69% голосов. Явка составила 67,5%.

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