Косачев удивлен позицией ОБСЕ по срыву голосования на выборах президента РФ на Украине

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) дистанцировалась от ситуации, связанной с недопуском граждан РФ на участки для голосования на выборах президента РФ на Украине. Об этом во вторник заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером.

"Я видел осторожную критику на этот счет со стороны главы миссии парламентской ассамблеи ОБСЕ, но у меня сложилось впечатление, что ОБСЕ как организация, включая Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, от этой ситуации дистанцировалась, сказав, что это вопрос отношений между двумя странами и что организация голосования за пределами данной страны не является компетенцией ОБСЕ", - сказал Косачев.

"У меня вызвала большое удивление такая позиция", - добавил он.

18 марта голосование в диппредставительствах РФ на Украине было сорвано силовиками и националистами, в результате чего российские граждане не смогли принять участие в выборах президента РФ.

Совет Федерации 21 марта принял заявление, в котором призвал ООН, международные парламентские объединения, Парламентскую ассамблею Совета Европы, ОБСЕ и парламенты ряда европейских стран осудить действия украинских властей, которые не допустили граждан России на избирательные участки на территории своей страны для голосования на выборах президента РФ.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил ТАСС, что парламентарии РФ поднимут вопрос о недопуске россиян в диппредставительства для голосования на выборах президента РФ в Парламентской ассамблее (ПА) ОБСЕ в Берлине летом этого года.