Захарова: Москва возмущена провокацией Украины в отношении экипажа судна "Норд"

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Москва возмущена провокационными действиями Украины по задержанию российского экипажа рыболовного судна "Норд" и требует незамедлительного освобождения капитана корабля и всех членов команды. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российская сторона потребовала незамедлительного освобождения незаконно задержанных российских граждан, возврата судна "Норд" ее законному владельцу и недопущения аналогичных провокаций в будущем, - подчеркнула официальный представитель МИД РФ. - Мы возмущены очередным провокационными действиями украинской стороны в отношении капитана судна "Норд" Горбенко [Владимир], который 4 апреля был вывезен сотрудниками СБУ (Службой безопасности Украины) на служебном автомобиле в Херсон".

По словам Захаровой, "консульский отдел посольства России на Украине незамедлительно связался с адвокатами россиянина и выяснил, что херсонское управление СБУ будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения [в отношении капитана судна] в виде ареста". "По сообщениям адвокатов, в настоящее время команда "Норд" была вынуждена покинуть корабль в связи с невыносимыми санитарными условиями на нем, так как весь улов пришел в негодность, и спуститься на пирс, где находятся под прицелами автоматчиков", - также обратила внимание дипломат.

Как отметила Захарова, "Генеральному консульству России в Одессе дано указание продолжать добиваться встречи с капитаном". "Украинская сторона отказывает нашим дипломатам в посещении россиян, утверждая, что все члены экипажа, включая капитана, являются выходцами из Керчи, а следовательно, гражданами Украины", - указала она.

"Адвокаты россиян привлекли внимание местных правозащитных организаций к бесчинству украинских властей, - заметила дипломат. - Мы не в первый раз сталкиваемся с подобными провокациями: достаточно вспомнить дела Баранова, Одинцова [Александра и Максима, российских военнослужащих, похищенных СБУ в ноябре 2016 года из Крыма], они помещены в СИЗО, отбывают наказание в колонии, и других". "Мы продолжаем настаивать на невиновности наших соотечественников, подвергающихся незаконным, агрессивным действиям со стороны силовых и судебных структур Украины", - подчеркнула официальный представитель российского дипведомства.

Реакция МИД РФ

Как сообщила Мария Захарова, "3 апреля в МИД РФ был вызван временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации, и ему была вручена нота с решительным протестом в связи с неправомерным задержанием Госпогранслужбой Украины 25 марта в Азовском море российского рыболовного судна "Норд", отконвоированием его в порт Бердянск и незаконным удержанием под стражей экипажа в составе 10 граждан России". "Обращено внимание украинской стороны на то, что экипаж судна содержится в нечеловеческих условиях, к нему не допустили российских консульских сотрудников, заявлено, что подобные действия не соответствуют положениям договора между РФ и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива 2003 года и являются грубым нарушением соглашения между комитетом РФ по рыболовству и государственным комитетом Украины по рыбному хозяйству и рыбной промышленности по вопросам рыболовства в Азовском море от 14 сентября 1993 года, а также ее обязательств по статье 19 консульской конвенции между Россией и Украиной от 15 января 1993 года", - отметила дипломат.