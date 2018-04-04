Захарова: следствие по малайзийскому Boeing подгоняет аргументы под "нужную" версию

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. У России складывается впечатление, что представители Совместной следственной группы, ведущей расследование крушение Boeing-777 над Донбассом, пытаются подгонять аргументы и факты под "нужную" версию, игнорируя переданные Россией данные средств объективного контроля. Об этом в среду заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Складывается впечатление, что представители Совместной следственной группы пытаются найти мало-мальски подходящий под "нужную" версию аргумент, всячески пытаются подобрать любые оправдания своего первичного предположения и, соответственно, привлеченные ею эксперты изначально не рассматривают при анализе версию подлета ракеты с другого курса, хотя на это прямо указывают данные российских радаров", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что первичные данные радиолокационных станций - это "неопровержимые объективные данные, их невозможно подделать, скорректировать, видоизменить, это подтвердят любые эксперты в этой области, в первую очередь, международные". "Они четко демонстрируют, что пуск ракеты, предположительно сбившей малайзийский Boeing, не мог осуществляться из района, заявленного представителями Совместной следственной группы", - отметила дипломат.

Пассажирский самолет Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа - граждане 10 государств. Уголовным расследованием трагедии занимается Совместная следственная группа.