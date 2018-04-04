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Блокировка российских СМИ в соцсетях будет обсуждаться на межведомственном уровне

Политика
4 апреля, 18:01 дата обновления: 4 апреля, 19:38 UTC+3 МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что решение об ответных мерах на блокировку будет приниматься после уточнения позиции властей США

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Вопрос блокировки аккаунтов российских СМИ в Facebook и Instagram будет обсуждаться на межведомственном уровне. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду на брифинге.

"Тему блокировки аккаунтов российских СМИ мы, безусловно, обсудим в межведомственном формате, потому что это касается не только МИД РФ, но и других наших специализированных структур", - сказала она. "Мы, безусловно, направим соответствующие письма, в частности, в ОБСЕ и другие структуры <...>. Мы ожидаем официальной реакции на эту ситуацию со стороны американских властей <...>. Мы очень хотим услышать официальные комментарии по линии Госдепартамента", - добавила Захарова.

При этом она подчеркнула, что решение об ответных мерах на блокировку будет приниматься после уточнения позиции властей США. "Мы хотим понять, как представители Госдепартамента и других американских структур оценивают блокировку российских СМИ в американской социальной сети", - отметила дипломат.

В целом, по ее словам, данная блокировка "последовала в русле так называемой антироссийской кампании, в русле зачистки информационного пространства от альтернативной информации под предлогом мнимого вмешательства России в (президентские) выборы в США (2016 года)". "Cтранно, что руководство социальных сетей, сама природа которых предполагает стимулирование открытости, общения, обмена информацией, начинает применять откровенно тоталитарные методы контроля, причем на основании сомнительных критериев принадлежности к пресловутым "фабрикам троллей", - сказала Захарова.

"Если кого-то за что-то и блокировать, то те сотни изданий, которые публикуют абсолютную ересь, например, по делу Скрипалей, обвиняя Россию в совершении тягчайшего преступления, не имея на это никаких фактов и документов", - отметила она. "Если все-таки соцсеть принимает решение о блокировке, может, с этого начать? Ведь это не оскорбление, а просто обвинение, крест на презумпции невиновности, на любых принципах международного права и его уважении", - добавила она.

Как сообщил ранее глава Facebook Марк Цукерберг, социальная сеть удалила более 270 аккаунтов и страниц, якобы контролировавшихся организацией "Агентство интернет-исследований", которую власти США обвинили в оказании влияния на президентские выборы в этой стране. По его версии, удаленные страницы и аккаунты "были нацелены на людей в России и на русскоговорящих [жителей] соседних стран, таких как Азербайджан, Узбекистан и Украина". В данном конкретном случае "некоторые удаленные страницы принадлежали российским новостным организациям, которые, как мы установили, контролировались "АИИ", написал Цукерберг, не уточнив, о каких СМИ идет речь. "АИИ" постоянно действовало обманным путем и пыталось манипулировать людьми в США, Европе и России, и мы больше не хотим видеть их в Facebook или где-либо в мире", - утверждал Цукерберг.

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Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович Захарова, Мария Владимировна
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