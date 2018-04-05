Эксперты назвали пять основных способов внешней делегитимации выборов президента РФ

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Запрет россиянам выступать на Олимпийских играх под национальным флагом, "кокаиновое" дело и дело Скрипаля являются частью попыток внешней делегитимации выборов президента РФ, говорится в экспертном докладе Международного института новейших государств "Попытки делегитимации президентских выборов - 2018 в России", который был представлен в четверг в ТАСС.

Авторы доклада уточнили, что под делегитимацией понимаются "действия, направленные на дискредитацию процедуры выборов или подрыв доверия к власти с конечной целью утраты последней легитимности".

"К способам внешней делегитимации относится запрет российским спортсменам выступать в Олимпийских играх [2018 года] под флагом страны, формирование кремлевского санкционного списка в США, информационные вбросы о якобы больших потерях России в Сирии, а также "кокаиновая атака на российских дипломатов", - отмечается в докладе.

"Дело Скрипаля следует рассматривать как апофеоз антироссийской кампании 2018 года", - говорится в документе.

Направления делегитимации

Кроме того, авторы доклада указали на основные направления делегитимации президентских выборов. В частности, к этим направлениям относятся попытки раскола элиты при помощи так называемого кремлевского списка. "Вашингтон рассчитывал, что олигархи и высокопоставленные чиновники окажут давление на основного кандидата и отвернутся от него. Однако список показал полный крах советологии в США", - отметили авторы доклада.

Также в числе этих направлений значатся "попытки нивелирования значимых для россиян достижений". "Для атаки были выбраны два достижения: Олимпиада 2014 года и разгром террористов в Сирии. Но те, кто проектировал эти атаки, ошибались в размерах и степени патриотического консенсуса после 2014 года и не просчитали выверенную реакцию российских властей", - указали эксперты.

Еще одним направлением делегитимации, по мнению авторов доклада, стала попытка дискредитации работы ЦИК, подрыва доверия к результатам голосования, а также снижения уровня явки для "интерпретации в духе низкого уровня поддержки" победившего кандидата. В частности, по мнению экспертов, речь идет о попытке пропаганды бойкота выборов, которая "натолкнулась на отторжение в обществе".

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Согласно итоговому подсчету голосов, победу одержал действующий глава государства Владимир Путин, получив 76,69% голосов. Явка составила 67,5%.