Косачев назвал прошедшую в Париже встречу сенаторов России и Франции честным разговором

ПАРИЖ, 5 апреля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев по итогам прошедшей в четверг в Париже встречи российских сенаторов с французскими коллегами во главе с председателем комиссии Сената Франции по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Кристианом Камбоном назвал эти переговоры честным и открытым разговором.

"На встрече мы много говорили о ситуации на Украине и вокруг нее, о ситуации в Сирии и вокруг нее, но также говорили о многих других ситуациях, проблемах, корни которых уходят в события более далекого прошлого", - сказал Косачев журналистам. "Мы говорили о том, как осталась на бумаге Парижская хартия для новой Европы, которая предусматривала неделимость безопасности для всей Европы, - отметил он. - Мы знаем, что сейчас эта безопасность разделена, и разделена в силу того, что сохранился блок НАТО, и получает какую-то новую компетенцию в сфере безопасности ЕС".

"Мы также говорили о том, насколько, с нашей сточки зрения, противоречила международному праву и операция НАТО в бывшей Югославии в отношении Косова, и действия ряда стран в Ливии, Ираке, ряде других горячих точках", - добавил Косачев. "Мы говорили о той обеспокоенности, которую сейчас Россия испытывает в связи с явной деградацией ситуации в Афганистане, в зоне ответственности НАТО", - подчеркнул он.

"Но наш разговор не был разговором сторон, обменивающихся взаимными обвинениями. Это был честный и открытый разговор заинтересованных друг в друге собеседников, стремящихся лучше понять озабоченности друг друга, а за счет этого лучше осознать, что мы должны делать в будущем для того, чтобы не повторились те проблемы, с которыми мы столкнулись в прошлом и с которыми сталкиваемся до сих пор", - сказал Косачев.

В этом смысле, по его словам, "совместный доклад является успешным результатом совместной работы и примером для взаимодействия наших французских коллег и нас, в России, с парламентами третьих стран, если они проявят к этому интерес". "А мы ждем наших французских коллег с новым визитом для очередного совместного заседания комитетов по международным делам, на этот раз в России", - сказал Косачев.

Он сообщил, что российские сенаторы "предложили французским коллегам подумать о том, чтобы перестать работать только в столицах и выносить разговор в регионы - туда, где живут люди, которые заинтересованы в том, чтобы российско-французские отношения развивать поступательно и продуктивно". "Надеемся, что наши коллеги рассмотрят это предложение. Мы ждем их как желанных гостей в России", - сказал Косачев.