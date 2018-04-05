Замгенсека ООН считает, что альтернатив сотрудничеству в борьбе с терроризмом нет

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Заместитель генсека ООН, глава контртеррористического управления организации Владимир Воронков считает, что, несмотря на сложную обстановку в мире и разногласия между странами, альтернатив сотрудничеству в борьбе с терроризмом не существует.

"Нет другого пути, как только сотрудничать в практической сфере [борьбы с терроризмом]. Несмотря на то, что есть глубокие политические разногласия, да и мировая ситуация сама по себе не является простой на сегодняшний день", - сказал Воронков в четверг на пресс-конференции в ТАСС.

"Господин [генеральный секретарь ООН Антониу] Гутерриш много раз говорил, что его очень беспокоит неблагоприятная тенденция в развитии обстановки в мире и в том числе связанная с двухсторонними российско-американскими отношениями. Он публично об этом заявлял неоднократно. Но другого пути нет: надо работать вместе, надо преодолевать предубеждения к друг другу", - высказался он о напряженной обстановке в международных отношениях.

"Я могу сказать, что, конечно, за время работы я не почувствовал со стороны какого-либо из государств предвзятого отношения ко мне. Вот это я могу на сегодняшний день утверждать. Хотя работать <...> в общем, когда такая ситуация, конечно, непросто", - заключил дипломат.

Также Воронков уверен, что обмен информацией между государствами необходим для успешной борьбы с международным терроризмом.

"После разгрома террористов в Сирии и Ираке многие из них стали перемещаться в разные регионы. Контроль за их перемещением довольно тяжелый, поэтому обмен информацией между государствами-участниками (ООН) в этом контексте является решающим фактором эффективной борьбы с этой новой угрозой," - сказал он.

"Все эти люди прошли школу настоящей войны, они привыкли убивать, и что они будут делать, попав в условия мирных стран, предвидеть нетрудно", - пояснил Воронков.

Среди других приоритетных задач в этой области он назвал противодействие распространению экстремистских идей и финансированию терроризма. Кроме того, замгенсека отметил, что особую обеспокоенность стран-членов ООН вызывает использование новых технологий и интернета в целях террористической пропаганды и подчеркнул необходимость работы в этом направлении.

Конференция по борьбе с терроризмом

Проведение международной конференции высокого уровня по борьбе с терроризмом станет одним из элементов реформы ООН, отметил Воронков.

"Следующий шаг, который будет сделан в рамках реформы, - и это даст нам возможность уточнить повестку дня и выйти на практическое взаимодействие со странами - это конференция высокого уровня глав контртеррористических агентств, - сказал он. - Это идея генерального секретаря - собрать людей из разных стран, которые занимаются контртеррором, на площадке ООН, провести серьезный обмен мнениями, как улучшить практическую составляющую работы по контртеррору".

По словам Воронкова, повестка дня конференции будет иметь предельно практический уклон. "Это обмен информацией, методологией и опытом противодействия террору, это противодействие экстремизму, в том числе с использованием новых технологий террористами, с особым упором на молодежь и на интернет, - сказал руководитель контртеррористического управления ООН. - Третья тема - это противодействие иностранным боевикам и террористам, четвертая - международное сотрудничество в сфере антитеррора".

В ООН ожидают, пояснил заместитель генерального секретаря организации, что в работе конференции примут участие руководители контртеррористических ведомств государств - участников ООН. "Конечно, это суверенное право государств - определять, кто будет присутствовать на данном мероприятии, - отметил Воронков. - Мы рассчитываем, что приедут главы контртеррористических ведомств стран ООН".

"Нам важно, чтобы приехали люди-практики, потому что через обмен опытом, информацией, другими возможностями появляется перспектива ослабления тех политически напряженных отношений, которые возникли на площадке ООН, [перспектива] вывода дискуссии в практическую плоскость, - продолжил Воронков. - Не хотелось бы, чтобы это мероприятие свелось к традиционным обменам упреками, как это сейчас зачастую происходит в системе ООН".

По его мнению, необходимо, чтобы по итогам мероприятия "был найден выход на укрепление доверия и практическое взаимодействие".

Угроза терроризма в Африке

Африка наряду с Ближним Востоком относится к регионам, которые сталкиваются в настоящее время с повышенной угрозой распространения терроризма.

По его словам, несмотря на то, что контртеррористические операции в Сирии и Ираке в целом завершены, значительное количество террористов еще остается в этих странах. "Помимо Ближнего Востока, где сохраняется высокая террористическая угроза, особое беспокойство в этом плане внушает африканский регион, - продолжил Воронков. - Это очень непростой регион, особенно Западная Африка".

В этой связи глава Контртеррористического управления ООН назвал Мали и Нигерию, добавив к ним Сомали, где тоже складывается "очень тяжелая ситуация с противодействием терроризму". "Пожалуй, эти регионы [Ближний Восток и Африка] в ближайшее время будут оставаться в зоне повышенного внимания контртеррористической деятельности ООН и других международных организаций, в том числе и африканских региональных организаций, - продолжил он. - Именно им в первую очередь предстоит наводить порядок в плане контртеррористической активности, поскольку перемещение иностранных террористов-боевиков, которые покидают территории Ирака и Сирии, может произойти в эти регионы. А эти люди могут натворить еще много всякого зла".

Коснувшись вопроса о нелегальных поставках оружия террористам, замгенсека ООН сослался на мнение абсолютного большинства экспертов, которые "говорят, что оружие расползлось с территории Ливии и запасы этого оружия достаточно велики". "Это я могу утверждать достоверно", - подчеркнул Воронков.