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Косачев назвал блоковое голосование стран Запада по делу Скрипаля ударом по репутации ОЗХО

Политика
5 апреля, 17:50 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 5, апреля. /ТАСС

Также глава комитета Совета Федерации по международным делам выразил признательность "тем 14 странам, которые поддержали позицию России"

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Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ПАРИЖ, 5 апреля. /ТАСС/. Голосование по принципу блоковой солидарности в связи с делом Скрипаля является ударом по репутации Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявил журналистам глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, находящийся с делегацией российских сенаторов в Париже.

"Я позволил себе высказать французским коллегам крайнее разочарование результатами вчерашнего обсуждения этой ситуации (вокруг дела Скрипалей) на Исполкоме ОЗХО", - сказал он.

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"Разочарование, во-первых, содержанием этой дискуссии, но не в меньшей степени тем, что в конечном итоге голосование было блоковым. Ведь российскую позицию поддержали наши друзья и союзники, позицию Великобритании - союзники Великобритании", - отметил Косачев.

Он подчеркнул, что "это совершенно безобразная ситуация, когда речь идет о химических составах, формулах, о доказательствах, которые подлежат какому-то физическому и химическому анализу, а страны определяются исходя из своих геополитических преференций". "Это смертельный удар по репутации и по авторитету самой ОЗХО, по любым другим структурам, где голосование будет организовываться по принципу блоковой солидарности", - заявил Косачев.

Он выразил признательность "тем 14 странам, которые поддержали позицию России". "Я уверен, что они это делали не из союзнических обязательств по отношению к РФ, а исходя из того, что они пока в состоянии выдерживать тот диктат, тот шантаж, то давление, которое обрушилось сейчас со стороны Великобритании, США на голову их близких и не близких союзников, не оставляя для них никакой свободы маневра", - подчеркнул Косачев.

"Это крайне прискорбная ситуация, и в этой ситуации становятся неизмеримо важны позиции тех стран, которые в состоянии демонстрировать свою независимость и самостоятельность, таких, как Франция, - продолжил он. - Но в данном случае этого не произошло". Глава комитета отметил, что "это вызывает сожаление, но это не умаляет других сюжетов, где Франция смогла продемонстрировать свою самостоятельность".

Дело Скрипаля

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

На состоявшейся 4 апреля в Гааге внеочередной сессии Исполнительного совета ОЗХО Россия, Иран и Китай предложили к рассмотрению проект, в котором предлагалось запустить процесс совместного расследования для прояснения всех вопросов, связанных с обвинениями Великобритании в отношении РФ по делу Скрипаля, а также поручить гендиректору ОЗХО Ахмету Узюмждю предпринять шаги, необходимые для налаживания такого взаимодействия. Документ был заблокирован рядом государств, в то же время 23 страны (из 41, входящей в Исполнительный совет организации) отказались ассоциировать себя с их позицией и проголосовали за предложение РФ либо воздержались.

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Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович Косачев, Константин Иосифович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
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