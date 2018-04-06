Володин: у Думы и правительства выстроен диалог при поддержке премьер-министра

АНОСИНО /Московская обл./6 апреля. /ТАСС/. Госдума и правительство РФ наладили конструктивный диалог, его выстраивание было бы невозможно без личной поддержки премьер-министра России Дмитрия Медведева. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая на расширенном заседании фракции "Единая Россия", участие в котором принимает Медведев.

"За прошедшие 1,5 года работы Госдума [седьмого созыва] и правительство смогли выстроить конструктивный диалог", - сказал спикер, признав, что это "было непросто и непривычно".

По мнению Володина, депутаты "где-то сами были к нему [диалогу] не готовы". "Сложившаяся практика - либо отсутствия диалога, либо поддержки [законопроектов] без обсуждения нам мешала развивать отношения, построенные на соблюдении норм, правил публичных дискуссий, в рутинной работе, предваряющей принятие законов", - пояснил Володин.

Он подчеркнул, что налаживанию конструктивного диалога депутатов с правительством способствовала позиция премьер- министра. "Без личной поддержки председателя правительства мы не смогли бы выстроить этот диалог, синхронизировать регламент Госдумы с регламентом правительства", - обратил внимание глава нижней палаты парламента.

Среди решений, которые были реализованы в ходе совместной работы правительства и Госдумы, Володин отметил обеспечение "импортозамещения, в первую очередь в оборонно-промышленном комплексе". Кроме того, отметил глава нижней палаты парламента, в этот список можно включить решения по защите граждан в финансовой сфере, формированию национальной платежной системы, а также поддержке сельского хозяйства и жилищного строительства".

"Все эти решения были приняты достаточно эффективно и показали положительный результат, как следствие, наша экономика вышла из стагнации. Мы сегодня говорим о развитии, несмотря на кризис. Права наших граждан были защищены, это тоже итог работы правительства, взаимодействия Госдумы с правительством", - уверен спикер Госдумы.

Он напомнил, что за прошедшие полтора года всеми субъектами законотворческой инициативы было внесено 1855 законопроектов, 497 из которых было внесено правительством. "Мы можем оценивать не только количество инициатив, которые внесены правительством, но и их качество. За прошедший период каждый второй законопроект, принятый Госдумой, - это законопроект, внесенный правительством. Нужно отметить: это результат работы наших коллег с правительством", - подчеркнул он.

Новая форма диалога

Володин высказал мнение, что для совершенствования работы необходимо реализовать новые формы диалога Госдумы и кабмина. По его словам, одной из таких форм стали встречи всех фракций Госдумы с Медведевым накануне отчета премьер-министра о работе правительства по итогам 2017 года. "А сегодня этот формат уже в более расширенном составе мы планируем реализовать через работу фракции "Единой России" с отраслевыми министерствами с тем, чтобы мы могли не только подвести итоги, о которых будем говорить в ходе отчета правительства, но и подумать о дальнейших перспективах", - заключил спикер Госдумы.