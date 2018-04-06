Путин и Макрон обсудили предстоящий в мае визит президента Франции в Россию

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон во время телефонного разговора обсуждали предстоящий в мае визит французского лидера в РФ.

"Затронуты актуальные вопросы российско-французских отношений с учетом предстоящего визита Эмманюэля Макрона в Россию в мае", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны.

Ранее сообщалось, что Макрон посетит Россию с визитом 24-25 мая. Он планирует принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в качестве почетного гостя.

Петербургский международный экономический форум пройдет 24-26 мая. На нем запланирован ряд встреч представителей российского бизнеса и деловых кругов стран-гостей. Ранее сообщалось, что ПМЭФ посетят делегации Франции, Японии, Швейцарии и Катара. Приглашение российской стороны принял японский премьер Синдзо Абэ. Также ожидается участие крупных компаний из США, Саудовской Аравии и других стран.

Сирийское урегулирование

Путин по телефону проинформировал Макрона об итогах своих встреч с президентами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани по сирийскому урегулированию. Глава российского государства также обратил внимание на важность оказания гуманитарной помощи Сирии. "Путин проинформировал о достигнутых на встрече в Анкаре 4 апреля лидеров России, Ирана и Турции договоренностях по дальнейшей работе в интересах обеспечения долгосрочной нормализации в Сирии, укрепления ее суверенитета, единства, независимости и территориальной целостности", - сообщили в пресс-службе. "Была отмечена необходимость продвижения процесса политического урегулирования путем выполнения решений сочинского Конгресса сирийского национального диалога, а также важность скорейшего формирования в Женеве под эгидой ООН Конституционного комитета", - отметили в Кремле. "При обсуждении обстановки в Восточной Гуте обращено внимание на завершающуюся в этом районе беспрецедентную по масштабам операцию по спасению мирных жителей и выводу боевиков, не желающих складывать оружие", - сообщили в пресс-службе. "С российской стороны подчеркнута принципиальная важность консолидации усилий мирового сообщества по оказанию гуманитарной помощи нуждающимся на всей территории Сирийской Арабской Республики в соответствии с резолюцией 2401 Совета Безопасности ООН", - заявили в Кремле.