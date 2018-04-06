Путин сменил посла России в Армении

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил чрезвычайным и полномочным послом РФ в Армении Сергея Копыркина. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

До настоящего момента пост посла РФ в Армении занимал Иван Волынкин. Об освобождении его от этих обязанностей говорится в другом указе Путина.

Копыркин ранее занимал должность заместителя постоянного представителя РФ при Европейском Союзе и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе.