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Путин сменил посла России в Армении

Политика
6 апреля, 15:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, апреля. /ТАСС

Новым послом назначен Сергей Копыркин, который ранее занимал должность заместителя постпреда РФ при ЕС и Европейском сообществе по атомной энергии

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил чрезвычайным и полномочным послом РФ в Армении Сергея Копыркина. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

До настоящего момента пост посла РФ в Армении занимал Иван Волынкин. Об освобождении его от этих обязанностей говорится в другом указе Путина.

Копыркин ранее занимал должность заместителя постоянного представителя РФ при Европейском Союзе и Европейском сообществе по атомной энергии в Брюсселе.

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