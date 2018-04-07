Посольство РФ: Москва не позволит Стокгольму требовать от нее оправданий по делу Скрипаля

СТОКГОЛЬМ, 7 апреля. /ТАСС/. Россия не позволит в ультимативном тоне требовать от нее оправданий по делу Скрипаля. Так прокомментировало корреспонденту ТАСС в субботу посольство РФ в Швеции высказывания министра иностранных дел королевства Маргот Валльстрём и премьер-министра Стефана Лёвена о том, что Москва является "единственным вероятным виновником" инцидента в Солсбери и должна поэтому объяснить случившееся.

"Несмотря на то, что британская сторона до сих пор не привела ни единого доказательства правоты своей обвинительной версии, выставляющей Россию "единственным вероятным виновником", Стокгольм вновь безапелляционно обвиняет Москву в "очередном вызове международному правопорядку". Совершенно очевидно, что вместо того, чтобы задать Лондону прямые вопросы о том, чем он, собственно, руководствовался, выдвигая столь тяжкие обвинения в адрес России, Швеция, отвергнув принцип презумпции невиновности, прибегла к тактике "пусть оправдывается тот, в кого бросили камень", - отметили в дипмиссии. - Россия никому не позволит назначить ее "козлом отпущения" и в ультимативном тоне требовать от нее оправданий".

Ранее Валльстрём в интервью агентству ТТ заявила, что, согласно общей позиции ЕС, Россия - "единственный вероятный виновник" произошедшего, а "покушение в Солсбери является еще одним вызовом международному правопорядку с российской стороны". Лёвен в свою очередь в интервью Шведскому радио выразил мнение, что если РФ не имеет к случившемуся никакого отношения, то ей стоит "объяснить это каким-то нормальным образом".