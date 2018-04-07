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Посольство РФ: Москва не позволит Стокгольму требовать от нее оправданий по делу Скрипаля

Политика
7 апреля, 14:37 UTC+3 СТОКГОЛЬМ СТОКГОЛЬМ 7, апреля. /ТАСС

В российской дипмиссии указали, что Швеция отвергает принцип презумпции невиновности

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Здание посольства РФ в Швеции

Здание посольства РФ в Швеции

© Ирина Дергачева/ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 7 апреля. /ТАСС/. Россия не позволит в ультимативном тоне требовать от нее оправданий по делу Скрипаля. Так прокомментировало корреспонденту ТАСС в субботу посольство РФ в Швеции высказывания министра иностранных дел королевства Маргот Валльстрём и премьер-министра Стефана Лёвена о том, что Москва является "единственным вероятным виновником" инцидента в Солсбери и должна поэтому объяснить случившееся.

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"Несмотря на то, что британская сторона до сих пор не привела ни единого доказательства правоты своей обвинительной версии, выставляющей Россию "единственным вероятным виновником", Стокгольм вновь безапелляционно обвиняет Москву в "очередном вызове международному правопорядку". Совершенно очевидно, что вместо того, чтобы задать Лондону прямые вопросы о том, чем он, собственно, руководствовался, выдвигая столь тяжкие обвинения в адрес России, Швеция, отвергнув принцип презумпции невиновности, прибегла к тактике "пусть оправдывается тот, в кого бросили камень", - отметили в дипмиссии. - Россия никому не позволит назначить ее "козлом отпущения" и в ультимативном тоне требовать от нее оправданий".

Ранее Валльстрём в интервью агентству ТТ заявила, что, согласно общей позиции ЕС, Россия - "единственный вероятный виновник" произошедшего, а "покушение в Солсбери является еще одним вызовом международному правопорядку с российской стороны". Лёвен в свою очередь в интервью Шведскому радио выразил мнение, что если РФ не имеет к случившемуся никакого отношения, то ей стоит "объяснить это каким-то нормальным образом".

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