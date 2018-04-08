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Внешнеполитические комитеты парламентов РФ и Ирана обсудят ситуацию в Сирии и судьбу СВПД

Политика
8 апреля, 0:24 UTC+3 ТЕГЕРАН ТЕГЕРАН 8, апреля. /ТАСС

Кроме того, стороны поговорят о механизмах создания межпарламентской комиссии высокого уровня между Москвой и Тегераном

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ТЕГЕРАН, 8 апреля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по международным делам и комиссия Собрания исламского совета (Меджлиса) Ирана по национальной безопасности и внешней политике проведут в воскресенье совместное заседание в Тегеране. Оно пройдет в преддверии визита российской парламентской делегации во главе со спикером нижней палаты российского парламента Вячеславом Володиным.

Как сообщил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в рамках заседания предстоит обсудить проблемы сирийского урегулирования и формирования новой архитектуры безопасности в Центральной и Южной Евразии, а также вопросы экономического сотрудничества России и Ирана.

"Отдельно рассмотрим аспекты взаимодействия Москвы и Тегерана в сфере ядерной энергетики, а также перспективы СВПД [Совместный всеобъемлющий план действий, подписанный Ираном, Россией, Китаем, США, Францией, Германией и Великобританией] в случае выхода Вашингтона из иранской ядерной сделки", - добавил глава комитета. Кроме того, по словам Слуцкого, предстоит также обсудить механизмы создания межпарламентской комиссии высокого уровня между Россией и Ираном. Ее регламент планируется подписать в рамках визита Володина в Тегеран 8-9 апреля, напомнил он.

Совместное заседание внешнеполитических комитетов Госдумы и Меджлиса станет уже вторым за историю российско-иранского межпарламентского сотрудничества. В первый раз парламентарии проводили подобное заседание на полях международной антинаркотической конференции в Москве в декабре прошлого года. Тогда общую иранскую делегацию на форуме возглавлял спикер Меджлиса Али Лариджани.

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Персоны
Слуцкий, Леонид Эдуардович Володин, Вячеслав Викторович
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