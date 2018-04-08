Володин в ходе визита в Иран обсудит сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным в воскресенье отправляется с официальным двухдневным визитом в Иран, во время которого встретится с президентом страны Хасаном Роухани и председателем Меджлиса (парламента) Али Лариджани. Как сообщили в думской пресс-службе, в центре внимания переговоров будут находиться вопросы сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом и развития двусторонних экономических связей.

Поездка станет первым официальным визитом Володина в Иран в должности главы нижней палаты парламента РФ. Однако с Лариджани - опытным политиком, занимавшим до избрания на пост спикера целый ряд высоких должностей в Исламской Республике - он уже хорошо знаком: руководители законодательных органов двух стран ранее провели несколько содержательных встреч в России, Республике Корея и Пакистане.

"В рамках визита планируется встреча председателя Госдумы с президентом Ирана Хасаном Роухани и председателем Меджлиса Али Лариджани", - проинформировали в пресс-службе. Как ожидается, ключевыми темами станут "взаимодействие двух стран в борьбе с терроризмом и экстремизмом, развитие контактов в торгово-экономической сфере, а также активизация совместной работы по выполнению договоренностей о расширении взаимовыгодных связей".

В Госдуме отмечают, что отношения парламентов России и Ирана выходят на самый высокий уровень: планируется подписание регламента комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Меджлисом. Сопредседателями комиссии станут Володин и Лариджани.

В рамках визита спикер Госдумы также откроет пленарное заседание российско-иранского делового форума. В его работе примут участие более ста представителей бизнес-кругов двух государств.

В составе российской делегации - депутаты всех фракций, в том числе председатели семи комитетов Госдумы, главы законодательных собраний Астраханской, Волгоградской и Саратовской областей, представители Торгово-промышленной палаты России, госкорпорации "Росатом", компании РЖД, а также профильных министерств. 8 апреля в Тегеране состоится совместное заседание комитетов по международным делам Госдумы и Меджлиса.